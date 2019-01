Sidi Bouzid : cours suspendus dans plusieurs établissements scolaires

Plusieurs élèves, collégiens et lycéens à Tozeur se sont rassemblés, lundi, devant le siège du commissariat régional de l’éducation, pour revendiquer de résoudre la crise entre le syndicat de l’enseignement secondaire et le ministère de l’éducation et d’entamer une réforme du secteur.

Ils rappellent l’importance de placer l’intérêt de l’élève au dessus de tout autre intérêt et réclament la nécessité d’accélérer la préparation des examens du second trimestre et de fin d’année.

Les protestataires ont affirmé qu’ils ne retourneront sur les bancs de l’école que si la crise est réglée.

Les cours ont été suspendus, lundi, dans plusieurs écoles, collèges et lycées au gouvernorat de Sidi Bouzid à cause des mouvements de protestation organisés par les élèves.