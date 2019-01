Tunisie : Les agents de la fonction publique et du secteur public en grève générale jeudi

Les agents de la fonction publique et du secteur public observent, jeudi, une grève sur les lieux de travail, suite à l’échec des négociations entre le gouvernement et l’Union générale Tunisienne du Travail qui a appelé à cette grève.

Cette grève qui intervient pour réclamer des majorations salariales dans la fonction publique, démarrera ce mercredi à partir de minuit et se poursuivra jusqu’à jeudi à minuit. Elle concernera les hôpitaux, les transports publics, l’éducation, les directions régionales et les structures de la poste, des municipalités, des recettes des finances, des caisses sociales et des banques publiques.

Les cours seront suspendus dans tous les établissements éducatifs et les universités publics. Les enseignants et les professeurs seront présents de 8h à 10h sur les lieux de leur travail.

La grève touchera tous les services de santé à l’exception des urgences.

L’ensemble des services du transport public terrestre, aérien, maritime et ferroviaire seront suspendus suite à cette grève.

D’autre part, les services de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) seront partiellement assurés.

Décidée le 24 novembre dernier par la commission administrative de l’UGTT, cette grève sera accompagnée d’un rassemblement, à la place Mohamed Ali à Tunis, à l’appel de la centrale syndicale. Elle sera ponctuée de rassemblements ouvriers devant les sièges des unions régionales.