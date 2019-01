Tunisie : Création d’un laboratoire de recherche en SIC à l’IPSI

Un nouveau laboratoire de recherche en sciences de l’information et de la communication (SIC) sera créé au cours du premier semestre de 2019 à l’institut de presse et des sciences de l’information (IPSI), a annoncé, mercredi, le directeur général de la recherche scientifique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelmajid Ben Amara.

Le ministère est en train d’étudier ce projet, proposé par l’IPSI, a-t-il déclaré à l’agence TAP, à l’inauguration du premier forum des doctorants en SIC, précisant qu’il sera opérationnel après le parachèvement des procédures administratives.

Deux accords de partenariat ont été conclus en 2018 avec le Maroc et l’Algérie afin de mettre en place des projets bilatéraux dans des spécialités diverses, dont les sciences humaines et sociales et les sciences de l’information et de la communication, a-t-il rappelé, soulignant la création de nouveaux laboratoires de recherche conformément à ces accords.

Ces laboratoires conjoints seront évalués après quatre ans, afin de renouveler l’expérience et impulser la recherche, a-t-il dit.

Aussi, un institut préparatoire a été créé en partenariat avec la Mauritanie, dans le cadre de l’ouverture de l’université tunisienne sur son entourage, a-t-il ajouté, précisant que des écoles similaires seront créées au Niger et dans d’autres pays africains.

De son côté, la directrice de l’IPSI, Hamida El Bour a estimé que le nouveau laboratoire de recherche permet d’élargir le réseau des relations de l’institut et de renforcer ses activités à l’échelle nationale et régionale.

Le premier forum arabe des doctorants en SIC se déroule du 2 au 4 janvier 2019 au campus universitaire de La Manouba.