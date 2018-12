Al Hilal-C.Africain : La FTF demande le report et la délocalisation du match, à défaut le huis clos

La Fédération tunisienne de football (FTF) a indiqué avoir demandé samedi à la Confédération Africaine de football (CAF) le report et la délocalisation du match Al Hilal-C.Africain comptant pour les 16emes de finale retour de la Ligue africaine des champions qui doit se dérouler dimanche à Omdurman à 18h00 (HT), où à défaut le huis clos.

La FTF a indiqué dans un communiqué publié samedi soir sur sa page officielle que “malgré les multiples correspondances adressées aux parties concernées et notamment à la CAF qui a désigné un coordinateur de sécurité pour le match et en dépit des assurances obtenues par la FTF qui suit de près les péripéties de la rencontre, la fédération a pris de nouveau contact avec la confédération africaine, après avoir pris connaissance d’agressions contre la délégation du C.Africain avant la séance d’entraînement de samedi, pour demander le report du match en raison des menaces qui pèsent sur la sécurité des joueurs et des officiels tunisiens et la délocaliser ultérieurement dans un stade neutre, ou à défaut la programmer à Khartoum à huis clos”.

La fédération tunisienne a rappelé avoir envoyé plusieurs correspondances à la CAF y compris des articles menaçants contenus dans la page officielle d’Al Hilal.

“La Fédération fait assumer à toutes les parties chargées de l’organisation et de la sécurité de cette rencontre la responsabilité de toute atteinte à la délégation tunisienne et tout comportement à même de sortir le match de son cadre sportif ou pouvant léser le C.Africain”, met en garde la FTF.

La bureau fédéral avait annoncé mardi avoir décidé d’envoyer une mission de la FTF pour accompagner la délégation du C.Africain au Soudan, composée de 3 membres, dont le secrétaire général de la fédération et un coordinateur de sécurité.

Il a convenu également d’envoyer une correspondre à Confédération africaine de football afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité pour toute la délégation tunisienne, en invitant le trio arbitral à s’engager à faire preuve de neutralité totale et à ne pas céder aux pressions que le public ou toute partie liée au match pourraient imposer.

Il a aussi décidé d’envoyer une correspondance au ministère des Affaires étrangères tunisien par l’intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’informer de la question et l’inviter à intervenir pour un bon encadrement et des conditions de séjour appropriées à la mission du Club Africain.

Outre, la tension entretenue par les supporters et l’entourage d’Al Hilal, le match intervient sur fond de troubles sociaux contre la hausse des prix dans le Soudan qui ont fait une dizaine de morts ces derniers quatre jours et l’annonce de couvre-feu dans plusieurs régions du pays.

La rencontre retour Al Hilal-C.Africain sera dirigé par un trio arbitral burundais conduit par Pacifique dabihawenimana.

Au match aller, la formation tunisienne l’avait emporté 3 à 1, rappelle-t-on.