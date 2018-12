Tunisie : Appel à intégrer le corps des Omdas dans la fonction publique

La fédération générale des fonctionnaires et agents des ministères de l’intérieur et des affaires locales, a appelé à intégrer le corps des Omdas dans la fonction publique et à attribuer aux agents des corps communs, notamment les primes de risques, et un appui logistique.

Elle a appelé aussi, dans une motion, rendu public mercredi, à faire bénéficier les Omdas des augmentations salariales programmées dans la fonction publique et à organiser des sessions de formation régionales en vue d’assurer une promotion professionnelle au profit des agents des gouvernorats et des délégations.

La fédération a revendiqué aussi l’achèvement des mesures de mise en vigueur des mutuelles du personnel des ministères de l’intérieur et celle des affaires locales, incitant à la généralisation de la promotion exceptionnelle pour le compte du corps administratif afin de concerner les agents des corps communs relevant des deux ministères.

Elle a également incité à représenter ces deux ministères au conseil supérieur du dialogue social, et recommandant la régularisation de la situation professionnelle des ouvriers de chantiers, exerçant dans le secteur.