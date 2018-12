Coupe de la Confédération : Etoile du Sahel vs Stade d’Abidjan

L’Etoile Sportive du Sahel renoue samedi avec la compétition continentale, à l’occasion des 1/16e de finale aller de la coupe de la Confédération, en recevant la formation ivoirienne, le Stade d’Abidjan.

Les Etoilés, exempts du tour préliminaire, tenteront de prendre une bonne option en vue d’une qualification au prochain tour et entrer ainsi de plain pied dans cette édition 2018-2019 qui constitue l’un de ses principaux objectifs cette saison.

Un mission qui semble aisée pour la formation sahélienne face à ce club qui évolue en ligue 2 ivoirienne. Le Stade d’Abidjan avait pourtant fait les beaux jours du football invoirien en s’offrant la deuxième édition de la coupe d’Afrique des clubs dans son ancienne version en 1966, et en remportant cinq fois le titre de champion de Côte d’Ivoire. Le premier sacre date de 1962 et le dernier de 1969.

Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous le pont et les “Yés Yés” ont connu un grand passage à vide et sont même retournés au purgatoire la saison dernière après quelques années passées en ligue 1 malgré leur sacre en coupe de Côte d’Ivoire qui leur a donné un billet pour la coupe de la Confédération.

Les Ivoiriens se sont qualifiés en éliminant au tour préliminaire les Mauritaniens de King’s Nouakchott. Il se sont imposés (2-0) à Nouakchott au match aller avant de concéder la défaite (0-1) à Abdijan au retour.

Autant dire que c’est une équipe à la portée, mais la méfiance est tout de même de mise pour les étoilés en baisse de forme et qui se sont fait surprendre dimanche dernier en concédant leur première défaite de la saison en championant devant l’AS Gabès (1-3), une défaite qui a laissé beaucoup d’amertume chez des supporters mécontents de la prestation de leur équipe qui se retrouve à 8 longueurs de retard du leader.

Mais leur grande expérience continentale et leur riche palmarès avec notamment 1 sacre en ligue des champions d’Afrique dans sa nouvelle version en 2007 et 2 dans son ancienne version (1995 et 1999), 2 coupes de la Confédération dans sa nouvelle version (2005 et 2016) et autant dans l’ancienne version (1997 et 2003) et 2 super coupe d’Afrique (1998 et 2008) plaident en faveur des protégés du duo Zaaboub/De Wilde qui ont la ferme intention de sortir le grand jeu et compteront sur un groupe bien aguerri pour faire le plein à Sousse avant le déplacement à Abdijan, pour le match retour prévu le 21 décembre au Stade Robert Champroux d’Abidjan.

Pour cette nouvelle campagne africaine, le staff technique étoilé aura l’ambarras du choix puisqu’il dispose d’un groupe de 21 joueurs dont les 3 gardiens: Achraf Krir, Makrem Bdiri et Walid Kridène, 8 défenseurs: Rami Bedoui, Ahmed Raddaoui, Omar Kounaté, Zied Boughattas, Wajid kechira, Ammar jmal, Ghazi Abderrazek, Saddam Ben Aziza. Le milieu de terrain comprend Mohamed Amine ben Amor Yassine Chikhaoui, Iheb Msakni, Maher hanachi, Malek Baaiou, Firas Belarbi, Aymen Trabelsi, Karim Aouadhi et Amor Zekri alors que le quatuor offensif est formé de Amine Chermitti, l’Egyptien Amrou Marai, Hazem Haj Hassan et Ahmed Akiachi.

Le coup d’envoi du match sera donné à 16h00 par l’arbitre rwandais Jean Claude Ishimwe. Notons que l’autre réprésentant Tunisien en coupe de la confédération, le CS Sfaxien recevra le même jour à 18h00 au stade Mh’iri de Sfax, la formation zambienne de Green Buffaloes.