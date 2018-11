Boxe : L’Américain Deontay Wilder et le Britannique Tyson Fury ont failli en venir en mains avant leur duel de samedi

L’Américain Deontay Wilder, champion WBC des lourds, et le Britannique Tyson Fury ont failli en venir en mains mercredi lors de leur dernière conférence de presse avant leur duel très attendu samedi à Los Angeles.

Comme le veut la tradition et le réclame le spectacle, Wilder et Fury ont échangé les insultes et provocations, avant de conclure leur conférence de presse par un face à face qui a failli dégénérer.

A quelques centimètres l’un de l’autre, les deux boxeurs ont repris de plus belle leurs insultes et se sont défiés, avant que leur entourage respectif n’intervienne et ne les sépare.

Ce qui n’a pas empêché Fury d’arracher son tee-shirt et de finir la conférence de presse torse nu pour dévoiler ses muscles.

“Samedi, je vous l’annonce, Wilder sera mis KO et le monde entier le connaîtra comme celui que Fury a mis KO”, a prévenu le britannique, surnommé “Gypsy King” (le roi des gitans). Fury estime avoir réussi à faire sortir de ses gonds Wilder.

Le Britannique, ancien champion IBF, WBA et WBO de la catégorie-reine après avoir détrôné l’Ukrainien Vladimir Klitschko, a repris sa carrière en 2018 après trois années de pause et de controverses.

Il affiche à son palmarès 27 victoires, dont 19 par KO, en autant de combats. Wilder, champion WBC des lourds depuis 2015, est lui aussi invaincu avec à son bilan 40 victoires, dont 39 avant la limite.