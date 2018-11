Gafsa – Grève générale : Grand rassemblement devant le local de l’Union syndicale

Un grand rassemblement devant le local de l’Union régionale du travail, à Gafsa, a été observé, jeudi matin, où les fonctionnaires grévistes soutenus par des syndicalistes d’autres secteurs et des représentants de la société civile ont afflué, très tôt.

Les participants ont scandé des slogans exprimant leurs revendications salariales et dénonçant la hausse des prix et la dégradation du pouvoir d’achat. Ils brandissaient le drapeau national et des banderoles traduisant leur attachement à leur organisation syndicale.

A l’instar de toutes les régions du pays, les cadres et agents de la fonction publique, à Gafsa, sont en grève générale, jeudi, à l’appel de la centrale syndicale, après l’échec des négociations sociales dans le secteur. L’activité est paralysée dans les administrations régionales y compris les services du gouvernorat, des délégations, des municipalités, des recettes fiscales, des tribunaux et des hôpitaux, à l’exception des services d’urgence, de réanimation et de dialyse.

Les cours sont suspendus, durant toute la journée, dans tous les établissements éducatifs et universitaires, sur décision des ministères de tutelle.

En guise de soutien aux grévistes de la fonction publique, les personnels de la Poste, de la STEG et de la SONEDE, à Gafsa, ont observé, ce matin, un débrayage de deux heures.