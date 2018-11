France (Ligue 1/14e journée) : Un derby entre Lyon et Saint-Etienne avec vue sur le podium

Le bouillant derby entre Lyon et Saint-Etienne, respectivement 4e et 5e du classement, lance vendredi la 14e journée de Ligue 1 et permettra à son éventuel vainqueur de monter au moins provisoirement sur le podium.

Les Lyonnais, 4e avec 24 points, un point derrière Montpellier, entament avec le derby un redoutable enchaînement qui les verra recevoir Manchester City mardi en Ligue des champions puis se déplacer à Lille, actuel dauphin du PSG en championnat, le samedi 1er décembre.

Capables cette saison du meilleur (victoire à Manchester City le 19 septembre) et du pire (avoir laissé filer deux buts d’avance à 11 contre 10 face à Hoffenheim le 7 novembre), les hommes de Bruno Genesio ont l’occasion avec ces trois matches de s’affirmer face aux outsiders de L1, et pourraient même se qualifier pour les 8e de finale de C1 en cas de succès mardi.

Les Verts, 5e avec 23 points, restent sur deux succès de rang en L1 avant la trêve internationale face à Angers (4-3) et Reims (2-0). Ils se déplacent au Groupama Stadium sans leurs supporters, interdits d’accès par un arrêté préfectoral suite à une sanction de la LFP, et sans leur défenseur et capitaine Loïc Perrin, touché aux ischio-jambiers.

Paris reçoit Toulouse samedi après-midi pour une 14e victoire en autant de journées de L1, mais s’inquiète surtout de l’état de santé de ses deux stars offensives Neymar et Kylian Mbappé, touchés avec leurs sélections nationales, avant un choc décisif en Ligue des champions mercredi face à Liverpool.

Monaco tentera d’endiguer sa crise sportive à Caen samedi soir, alors que le club est aussi en pleine crise institutionnelle, entre une enquête de la Ligue (LFP) sur les conditions de recrutement de joueurs mineurs suite aux révélations des Football Leaks et la mise en examen de son président russe Dmitri Rybolovlev pour “corruption” et “trafic d’influence”.