Tunisie : La grève lancée par le syndicat IJABA est bien maintenue

Suite à notre demande auprès du MES afin de programmer une réunion le Lundi 19 Novembre 2018, pour décider d’un calendrier à partir du mois de décembre ayant pour objectif de discuter les répercussions financières du nouveau statut, le Ministère de l’Enseignement Supérieur (MES) a adressé, en ce dimanche 18 Novembre 2018, un refus à notre requête.

Malgré le fait que nous ayons finalement accepté le retard, en ce qui concerne la finalisation du nouveau statut, le ministère rejette notre demande, pourtant très raisonnable, visant à mettre une feuille de route concrète et à dissiper toute ambigüité de revirement sur l’accord du 7 juin 2018. Nous voilà ainsi et après 5 mois de la signature de cet accord dans le flou total puisque rien n’a encore été décidé ni en ce qui concerne le nouveau statut des enseignants chercheurs, ni à propos de notre aspiration à mettre fin au préjudice dont nous sommes victimes à travers le respect de l’échelle salariale, ni au sujet de la mise en place de sérieuses réformes, ni pour ce qui est de l’ouverture de postes pour les titulaires du diplôme de Doctorat. Nous insistons sur le fait que, tout au long de ces derniers mois, nous n’avons pas cessé de travailler et mis tous nos efforts et toute notre énergie pour faire réussir une démarche constructive et de coopération avec les autorités de tutelle.

Aujourd’hui, l’université Tunisienne vit un moment à la fois très critique et historique, ne rien faire pourrait anéantir l’Université publique et les aspirations des universitaires pour des décennies. Nous lançons donc, un appel solennel à tous les universitaires afin de réagir, unir nos efforts et de militer activement sur le terrain pour faire valoir nos droits et recouvrer la dignité.

Soyons au rendez-vous et participons massivement à la grève alternée qui aura lieu les journées du lundi 19 novembre, mercredi 21 novembre et vendredi 23 novembre 2018 ainsi que celles du mardi 27 novembre, jeudi 29 novembre et samedi 1erdécembre 2018.