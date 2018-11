Tunisie : Résumé de l’actualité nationale de la semaine du 11 au 17 novembre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 11 au 17 novembre 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 11 novembre 2018

-Clôture JCC2018: la part du lion au cinéma tunisien dans une édition “réussie” avec un public “exceptionnel”

– JCC2018: La Tunisie invitée d’honneur du Festival du Film Africain de Louxor 2019

-Impératif d’accélérer l’étude de faisabilité du projet “Jinane “Medjerda” à Béja

-Fonction publique-Grève: Le gouvernement n’a lancé aucune démarche pour entretenir des négociations concernant l’augmentation salariale (Tabboubi)

-Le chef de l’Etat participe à la commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

-Le remaniement ministériel partiel n’augure d’aucun changement au niveau de l’action politique (Issam Chebbi)

-Forum de Paris sur la Paix : Béji Caïd Essebsi soutient l’Initiative RSF sur l’information et la démocratie

-Forum de Paris sur la Paix: Déclaration conjointe annonçant la formation d’une coalition pour l’information et la démocratie

-Gel de l’adhésion de Habib Kazdaghli à Al-Massar pour sa présidence honorifique d’une association ayant des liens avec le mouvement sioniste

Lundi 12 novembre 2018

-ARP : début de la séance plénière consacrée au vote de confiance pour les nouveaux membres du gouvernement

-Accord sur l’emploi de 120 personnes dans l’unité de traitement final du projet Nawara (Gabès)

-ARP-Vote de confiance : Le gouvernement a travaillé dans un climat de forte pression et a subi de “tirs amis” (Youssef Chahed)

-Une série de mesures seront prises pour maitriser le déficit commercial (Youssef Chahed)

-Béji Caïd Essebsi participe à la Conférence internationale sur la Libye les 12 et 13 novembre à Palerme en Italie

-Le chef du gouvernement annonce la création d’une commission mixte avec l’UGTT pour revoir le régime de compensation

-Emploi: Création en 2019 d’une banque des régions (Chahed)

-“Le gouvernement œuvrera à améliorer la qualité de prestations fournies par le service public ” (Youssef Chahed)

-L’intégration économique de la femme gagnerait à la croissance de la région MENA 600 milliards de dollars par an

-Les blocs Ennahdha, La Coalition nationale et Machrou Tounes voteront la confiance au gouvernement

-La déclaration des biens améliorera l’image de la Tunisie à l’extérieur (Chawki Tabib)

-Sliti confirme la mise sous scellés de documents du ministère de l’Intérieur par le juge d’instruction du 12ème bureau

-” Pas de sécurité alimentaire en Tunisie tant que nous importons 70% de nos besoins en céréales ” (Abdelmajid Ezzar)

-Plénière du vote de confiance: Lancement d’une coordination parlementaire pour incriminer la normalisation

-Mettre à niveau l’agriculture tunisienne, avant de signer l’ALECA

-Le remaniement ministériel obéit aux allégeances partisanes et personnelles

-Le ministère de l’Intérieur dément de nouveau l’existence d’une “chambre noire”

-Augmentation salariale au profit des employés de banques et des établissements financiers pour les années 2018/2019

-Pour Samir Dilou, ” Chahed a le droit de se porter candidat à n’importe quelle échéance électorale ”

Mardi 13 novembre 2018

-Les nouveaux membres du gouvernement proposés par Youssef Chahed obtiennent la confiance de l’ARP

-“Les ministres et même le chef du gouvernement ne sont pas valables pour tout temps et tout lieu. L’alternance au pouvoir est la règle” (Chahed)

-Huile d’olive : Des recettes de plus de 2 milliards de dinars (fin octobre 2018 )

-Ennahdha dit regretter le refus de Nidaa Tounes de voter la confiance aux nouveaux membres du gouvernement

-Béji Caïd Essebsi participe à Palerme à une réunion préparatoire à la Conférence internationale sur la Libye

-L’UTT condamne les assassinats orchestrés contre le peuple palestinien

-Le cadre législatif et l’indépendance financière derrière la crise que connaissent les instances indépendantes tunisiennes (declarations)

-Vers la création d’un centre international de l’université américaine de Columbia en Tunisie

-Les scellés relatifs à l’affaire Mustapha Khedher confiés au juge d’instruction en charge du dossier de Mohamed Brahmi (Intérieur)

-Le groupe Nidaa démet 5 députés pour non respect de la décision de boycotter le vote de confiance aux ministres

-Doublement de l’enveloppe consacrée au Fonds Spécial de Développement Agricole (FOSDA)

-Le FMI révise à la hausse ses prévisions relatives à l’inflation en Tunisie

-L’association des jeunes avocats demande la démission du gouvernement

-Des ONG appellent à la libération de Radio Zitouna de l’emprise du parti Ennahdha

-Le déficit de la CNRPS est estimé à près de 100 millions dinars par mois (Mohamed Trabelsi)

-Grève d’Ijaba: le ministère de l’Enseignement Supérieur apporte des précisions

-Caïd Essebsi à Palerme: “L’obstruction” au processus politique en Libye a eu des conséquences lourdes sur ce pays et sur les pays du voisinage

-La protection des droits de l’enfant en Tunisie au centre d’une séance de travail à l’ARP

-La situation sécuritaire est stable, mais la menace terroriste est toujours présente (Zbidi)

Mercredi 14 novembre 2018

– Prix exorbitant du Zgougou: L’OTIC appelle au boycott

– La Tunisie participe au 11ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine

– Le projet PARFAIT sera dupliqué dans d’autres régions du pays (ALDA)

– Le Réseau ” Doustourna ” propose une charte pour aider les partis politiques à rationnaliser leurs promesses électorales

– Tunisie: La hausse des recettes fiscales a été en partie contrebalancée par la hausse des subventions (FMI)

– Les nouveaux membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République

– Tabboubi appelle à alléger l’impôt sur le revenu des employés

– Programme “Rawdhetna fi Houmetna”: Le ministère de la Femme décide d’accroître le nombre des bénéficiaires

– Evolution de 43% des exportations de produits biologiques tunisiens

– Les recettes de l’huile d’olive exportée en 2019 variant entre 1,6 et 1,8 milliard de dinars (ONH)

– Sciences: Amjed Mouelhi remporte le prix international Eurêka jeune

– Le “Zgougou” commercialisé sur les marchés n’est pas contaminé par les aflatoxines, selon des analyses du ministère du Commerce

– La Tunisie, invitée d’honneur de la prochaine édition de “Malmo arab film festival” (Mouhamad Keblawi)

– L’ATFD dénonce des atteintes à l’encontre des femmes députées sous le toit de l’ARP

– 25 artisans tunisiens prennent part à une exposition au siège de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis

– L’eau sera la priorité du ministère de l’Agriculture, selon Samir Taieb

-Le ministère de l’Intérieur n’a pas l’intention de présenter une proposition de loi pour réglementer la procédure S17 (Hichem Fourati)

-Une délégation d’entreprises françaises prendra part au Forum Futurallia, à Tunis

-Démarrage des travaux d’installation de la première turbine à gaz de la centrale électrique de Mornaguia

-Le projet de budget de la présidence de la République prévoit une augmentation de 14 pc par rapport à 2018

-Malgré son augmentation, le budget du ministère de l’Intérieur reste insuffisant, selon Fourati

-La présidence de la république œuvre à parachever l’élaboration de la loi sur l’état d’urgence (Salma Elloumi)

-Nidaa Tounes: Ridha Charfeddine désigné président de la commission des élections (Chaouachi)

-Report de la grève des propriétaires des taxis individuels

Jeudi 15 novembre 2018

-La scène artistique tunisienne affligée par la perte aujourd’hui de Kacem Kéfi

-Tarek Cherif réélu à la tête de la CONECT pour un nouveau mandat de quatre ans

– L’UTICA appelle à la mise en place de lignes de financement au lieu d’une banque des régions

-Ouverture des travaux de la première édition des assises internationales du journalisme de Tunis

-Le cinéma tunisien à l’honneur à la 18ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles

-La France souligne son engagement à appuyer les PME tunisiennes

-Les nouveaux ministres et secrétaires d’Etat soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine à leur entrée au gouvernement (déclaration)

-Croissance des industries non manufacturières grâce à la relance de la production du pétrole

-Cession de Carthage Cement : Ouverture des plis programmée pour le 7 décembre 2018

-La relance de l’économie nationale, priorité majeure du gouvernement en 2019, selon Youssef Chahed

-L’UGTT continuera à défendre les professionnels du secteur de la santé publique (Nourredine Taboubi)

-Le parti Al Massar se placera dans l’opposition constructive (Jounaidi Abdeljawad)

-La Tunisie reçoit le flambeau de la 4ème conférence internationale sur l’interdiction universelle des châtiments corporels à l’égard des enfants

-Réception de 1200 déclarations de patrimoine sur un total 350 mille (INLUCC)

-Amélioration du déficit de la balance commerciale de 71%, en octobre 2018

-Le congrès électif de Nidaa Tounes pourrait avoir lieu en février 2019 (Ridha Charfeddine)

-Tunisie-Libye: rétablissement du mécanisme pétrole contre marchandises

-Ennahdha appelle à poursuivre le dialogue et la concertation avec le président de la République

-Publication prochaine de la première liste des terroristes concernés par le gel des avoirs

-La promotion de l’artisanat, l’une des priorités du ministère du tourisme (René Trabelsi)

-La Haica attire l’attention de certaines chaînes télévisées à la nécessité de se conformer à l’éthique professionnelle

-Un groupe du parti Al Massar “condamne” le gel de l’adhésion de Habib Kazdoghli

Vendredi 16 novembre 2018

-Ouverture des travaux de la conférence sur les Politiques économiques, l’intégration du commerce et la création d’emplois durables dans les pays méditerranéens

-30ème anniversaire de la proclamation de l’Etat de Palestine: La Tunisie réaffirme l’engagement à poursuivre les efforts pour la reprise du processus de paix

-Ghar Dimaou : Réouverture du centre de camping ” Ain Soltane ”

-Appel pour une nouvelle approche de coopération et de solidarité méditerranéenne (Gouverneur de la BCT)

-La scène artistique vient de perdre l’acteur et comédien Hatem Berrabeh

-1ères assises internationales du journalisme de Tunis : ” Le journaliste doit jouer le rôle de défenseur des droits du migrant ” (journaliste marocain)

-Des avocats devant le palais de la Justice pour protester contre les amendements envisagés dans la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent

-Le projet de loi sur les statuts du corps enseignant des établissements universitaires fait l’objet d’un accord de principe

-La migration des cadres de l’INS vers le Golfe, s’est répercutée négativement, sur le système des statistiques

-Mohsen Marzouk : “Nous œuvrons à mettre en place un pôle unifiant les forces nationales”

-Le président du SNJT Neji Bghouri interdit d’entrée dans les territoires palestiniens par les autorités d’occupation

Samedi 17 novembre 2018

-“L’entreprise et les réformes de rupture”, au centre des 33èmes Journées de l’Entreprise, les 7 et 8 décembre 2018

-Le Conseil des gouverneurs des banques centrales des pays de l’ UMA décide de mettre en place un plan d’action basé sur quatre priorités

-Beji Caid Essebsi participe à la célébration de la fête nationale de l’arbre

-Tabboubi annonce le maintien de la grève générale dans la fonction publique après l’échec des négociations avec le gouvernement

-Jeunesse – La Tunisie participe au forum de Lisbonne la jeunesse, la paix et la sécurité

-Une chambre noire est aux commandes de l’Etat (Tabboubi)

-La Tunisie remporte trois prix au MedFilm festival de Rome

-Vingt mille bébés naissent chaque année prématurément en Tunisie

-La culture comme moyen d’éducation et de développement économique au cœur du bassin méditerranéen

-Le diabète en constante augmentation au cours de la dernière décennie

-20% des médicaments ne sont pas actuellement disponibles sur le marché (Ministre)

-3e édition du salon Smart Tunisia: Création de plus de 1000 opportunités d’emploi dans le domaine des TIC