Ligue 2 : L’ AS Djerba se contente du nul sur son terrain

L’AS Djerba a échoué à arracher sa première victoire de la saison en concédant le nul (1-1) sur son terrain devant le CS Korba dimanche en clôture de la 7e journée de ligue 2 professionnelle de football (poule A).

Les insulaires sous la conduite de leur nouvel entraineur Mokhtar Trabelsi, misaient pourtant sur l’avantage du terrain et de leur public pour arracher un premier succès qui les extirperait de la dernière place, avaient pourtant ouvert le score d’entrée de jeu par Fethi Kacem à la 3′ avant de se faire surprendre en deuxième période par Nassim Chachia qui a égalisé à la 74′.

L’AS Djerba reste à la dernière place du classement de la poule A à trois longueurs de retard de son adverdsaire du jour qui compte 6 points .

Dans la poule B, l’EGS Gafsa a raté l’occasion de s’emparer de la deuxième place après avoir concédé une lourde défaite au stade 2 mars à Sfax devant le Stade Sportif Sfaxien (0-3).

Les Sfaxiens intraitables sur leur terrain synthétique, ont ouvert le score dès la 7e par Issam Jabeur et Kais Trabelsi a réalisé un doublé (40′ et 57 mn) permettant à leur équipe de se hisser à la 5ème place avec 11 points tandis que l’EGS Gafsa reste 4ème avec 11 points.

Dimanche 11 novembre:

Poule A:

A Djerba:

AS Djerba 1

CS Korba 1

joués samedi

A l’Ariana (huis clos):

AS Ariana 0

CO Médenine 0

A la Marsa:

AS Marsa 2

ES Jerba 1

A Béja:

Olympique Béja 4

AS Soliman 2

A Sfax (2 mars):

Sfax RS 1

US Siliana 2

A Zarzis:

ES Zarzis 2

AS Oued Ellil 1

Classement : PTS J

1) AS Marsa 17 7

2) ES Zarzis 16 7

3) Olympique de Béja 15 7

4) AS Soliman 12 7

5) ES Jerba 10 7

6) AS Oued Ellil 8 7

-) CO Médenine 8 7

-) US Siliana 8 7

9) AS Ariana 7 7

10) CS Korba 6 7

11) Sfax RS 4 7

12) AS Djerba 3 7

Poule B

Dimanche 11 novembre:

A Sfax (2 mars)

SS Sfaxien 3

EGS Gafsa 0

joués samedi

A Ben Arous:

SC Ben Arous 1

CS Jbeniana 0

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba 2

ES Radès 1

A Hammam Sousse:

ES Hammam-Sousse 0

CS Chebba 3

A Jendouba:

Jendouba sport 3

OC Kerkennah 0

A Kasserine:

AS Kasserine 4

EO Sidi Bouzid 0

Classement PTS J

1) CS Chebba 19 7

2) SA Menzel Bourguiba 14 7

3) ES Radès 13 7

4) EGS Gafsa 12 7

5) AS Kasserine 11 7

-) Stade Sportif Sfaxien 11 7

7) CS Jebeniana 9 7

8) EO Sidi Bouzid 7 7

-) SC Ben Arous 7 7

10) Jendouba Sport 6 7

11) ES Hammam Sousse 4 7

12) OC Kerkennah 3 7