Tunisie – Météo : Temps passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays

Le temps est aujourd’hui passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages sont plus abondants sur le nord. Le vent souffle de secteur Sud faible à modérée de 15 à 30 km/h. La mer est peu agitée et les températures maximales sont comprises entre 20 et 25°C et voisines de 18°C sur les hauteurs.

Prévisions pour jeudi 08 novembre 2018

Le temps se caractérisera par quelques nuages sur la plupart des régions. Le vent soufflera de secteur Sud faible à modéré de 10 à 25 km/h.

La mer sera peu agitée et les températures maximales seront comprises généralement entre 20 et 25°C et voisines de 18°C sur les hauteur