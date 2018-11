JC Carthage 2018 : “Le triomphe de la culture est un revers pour le terrorisme et l’extrémisme” (Youssef Chahed)

Le chef du gouvernement Yousouf Chahed a affirmé à l’ouverture samedi de la 29e édition des Journées Cinématographiques de Carthage à la Cité de la culture, que “le triomphe de la culture constitue un revers au terrorisme, à la violence et à l’extrémisme”.

“Le message lancé par cette nouvelle édition des journées Cinématographiques de Carthage est que la culture triomphera”, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

La cérémonie d’ouverture de la 29e édition organisée annuellement (3 au 10 novembre 2018) s’est déroulée à l’Opéra de la Cité de la culture, dans une atmosphère festive et sous le signe de la réglementation et de la sécurité.

La cérémonie, organisée pour la première fois à Cité de la Culture, a réuni une pléiade de stars tunisiennes, arabes et africaines du cinéma, plusieurs personnalités politiques et médiatiques ainsi que des représentants des missions diplomatiques en Tunisie.

Cette année, le festival présente plus de 200 films de 47 pays dans différentes catégories, produits en 2017 et 2018, dont 54 films arabes et 15 films en avant première à l’échelle arabe et africaine.