Tunisie : Le bloc Coalition nationale dit soutenir toute action visant à lever le voile sur l’assassinat de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi

Le bloc parlementaire Coalition nationale a dit soutenir toute action visant à lever le voile sur l’assassinat de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, y compris la convocation des ministres de l’Intérieur et de la Justice à l’Assemblée des représentants du peuple pour une audition.

Le député Mohammed Brahmi a été assassiné le 25 juillet 2013 devant son domicile, quelques mois, après l’assassinat de Chokri Belaid, secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié.

Dans une déclaration publiée vendredi, le groupe parlementaire a démenti s’être opposé à la convocation des deux ministres pour une audition lors de la réunion jeudi du bureau de l’ARP.

Cette question a été discutée mais n’a pas été soumise au vote, a précisé le bloc parlementaire, affirmant que les députés de la Coalition nationale ne se sont pas opposés à la discussion de cette question en séance plénière.

Le groupe parlementaire Front populaire a indiqué jeudi que les blocs d’Ennahdha et de la Coalition nationale entravent la convocation pour une audition des ministres de la Justice et de l’Intérieur à propos des données divulguées récemment par le collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi en lien avec la sécurité générale et les infiltrations dans les appareils de l’Etat.