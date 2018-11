Ligue 2 (6e journée) : Un tableau équilibré avec de belles affiches entre concurrents directs

La 6e journée de la ligue 2 professionnelle de football promet cette semaine de belles affiches avec un tableau équilibré au vu des rencontres annoncées.

Pour les leaders des deux poules, pas de répit puisque la lutte se poursuit en haut du classement où l’écart des points se fait de moins en moins ressentir à l’issue de la dernière journée. Les têtes de poules ont bien négocié leurs derniers déplacements en attendant d’affronter leurs adversaires directes.

Cette semaine, l’AS Marsa, co-leader de la poule A, affrontera en déplacement le CS Korba (7e, 5pts), qui vient d’essuyer sa deuxième défaite dimanche dernier à Zarzis.

L’autre leader de la poule, l’AS Soliman accueillera l’AS Ariana (8e, 5pts) et devra confirmer sur son terrain sa belle lancée pour se démarquer de ses poursuivants.

L’AS Ariana qui a concédé le nul contre l’AS Oued Ellil, samedi dernier, aura, quant à lui, fort à faire face au leader qui joue devant son public.

Toujours en haut du tableau, on retiendra également l’affiche opposant l’AS Oued Ellil (5e, 8pts) à l’Olympique de Béja (4e, 9pts). Les deux poursuivants directs des leaders de la poule espèreront faire l’essentiel pour rester collés à la tête du classement.

En bas du tableau, l’attention sera focalisée en Poule A sur la confrontation entre le Sfax RS (9e) et le CO Médenine (10e), samedi à Médenine, et le match qui opposera dimanche les deux derniers du classement; l’US Siliana (11e, 3pts) et la lanterne rouge l’AS Djerba (2 pts).

Dans la poule B, le leader le CS Chebba (13 pts) accueillera Jendouba Sport (10e, 3 pts) qui court toujours derrière sa première victoire de la saison et dont la mission s’avère difficile sur la pelouse de la Chebba.

L’ES Radés (2e, 10pts) aura l’avantage du terrain et du public pour tenter de décrocher un nouveau succès en accueillant l’ES Hammam-Sousse (9e, 4pts) qui n’a réalisé jusqu’ici qu’une seule victoire contre un nul et trois défaites.

Les autres affiches prévoient notamment un derby ce dimanche entre la lanterne rouge de la poule l’OC Kerkennah (lanterne rouge, 3 pts) et le SS Sfaxien (8e, 5pts) qui a réalisé une belle opération samedi dernier en tenant en échec le leader (1-1). L’OC Kerkennah se trouve, quant à lui, devant l’impératif de gagner ce match afin de sortir de l’ornière.

Par ailleurs, au milieu du tableau, le CS Djebeniana (4e, 9pts) accueillera le SA Menzel Bourguiba (6e, 8pts). Un seul point sépare les deux équipes sorties victorieuses de leurs derniers matches, ce qui présage d’un duel serré.

L’EO Sidi Bouzid (7e, 6pts) est, pour sa part, appelé à redresser la barre cette semaine pour éviter de perdre davantage de points au profit de ses concurrents. L’Olympique accueillera pour le compte de la 6e journée, le Sporting Ben Arous, avant dernier avec 3 points.

Le Sporting compte trois défaites dont la dernière essuyée à domicile face à l’EGS Gafsa (3e, 9 pts), lequel accueillera ce dimanche à Gafsa, un de ses concurrents directs, l’AS Kasserine (5e, 8pts).

Programme de la 6e journée:

Poule A Arbitres

Samedi 3 nov

A Medenine :

CO Médenine – Sfax RS Ameur Chouchene

Dimanche 4 novembre

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – Olympique Béja Mejdi Belhaj Ali

A Soliman

AS Soliman – AS Ariana Houssem Boulares

A Korba:

CS Korba – AS Marsa Rochdi Guezguez

A Siliana:

US Siliana – AS Djerba Bedis Ben Salah

A Jerba Midoun

ES Jerba – ES Zarzis Aymen Kochat

Poule B

Samedi 3 novembre

A Radès (stade municipal)

ES Rades – ES Hammam-Sousse Nidhal Letaief

Dimanche 4 novembre

Sfax (2 mars)

OC Kerkennah – SS Sfaxien Haythem Guirat

A Jebeniana

CS Jebeniana – SA Menzel Bourguiba Mokhtar Daghfous

A la Chebba:

CS Chebba – Jendouba Sport Slim Belkhouas

A Sidi Bouzid:

EO Sidi Bouzid – SC Ben Arous Aymen Nasri

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Kasserine Sofiene Ktet