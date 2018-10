Ligue 2 (5e journée) : Programme et désignation des arbitres

Voici le programme et la désignation des arbitres pour les matches de la 5e journée de ligue 2 professionnelle de football, prévue Samedi et dimanche à partir de 14h30:

Samedi 27 octobre

Poule A

AS Ariana – AS Oued Ellil Mohamed Sboui

AS Marsa – US Siliana Sofien Ktat

O Béja – ES Djerba Yosri Bouali

Poule B

SC Ben Arous – ES Gafsa Aymen Kochat

S Menzel Bourguiba – O Sidi Bouzid Majdi Bellagha

ES Hammam-Sousse – CS Djebeniana Walid Bannani

Jendouba sport – ES Radès Walid Jeridi

SS Sfaxien – CS Chebba Houssem Boulaares

AS Kasserine – OC Kerkennah Khaled Gouider

Dimanche 28 octobre

Poule A

Sfax RS – AS Soliman Meher Harrabi

ES Zarzis – CS Korba Nidhal Ltaief