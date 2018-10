Ligue des champions d’Afrique : L’Espérance réussit une belle “remontada”, arrache son billet pour la finale

L’Espérance sportive de Tunis, menée au score puis tenue en échec, a réussi à renverser la vapeur et à arracher la victoire et la qualification pour la finale de la Ligue des champions face à une opportuniste équipe angolaise de Primeiro de Agost (4-2), au terme d’une passionnante demi-finale, disputée mardi au stade olympique de Radès.

Surpris à chaque mi-temps par le club angolais, sur deux fautes du gardien Jeridi, les “sang et or” ont su retrouver les ressources pour remonter à chaque leur retard pour s’imposer au finish, alors que l’arbitre zambien Janny Sikazwe à invalidé à la 78 un but de Primeiro qui semblait régulier.

Les buts ont été marqués par Y.Blaili, M.Yacoubi (27), H.Jouini (60), A.Badri (85) pour l’Espérance ST, Gerado (8) et Bokamba (64) pour Premeiro de Agosto

Comme attendu les “sang et or” débutaient en force la rencontre dans l’espoir de refaire leur retard de l’aller perdu sur le score de 1 à 0. Dès la 1r minute Khenissi reprenait de la tête au dessus de la cage alors que la tentative de Dhaoudi à la 5 était détournée par le gardien Cabaca.

L’Espérance ST qui comptait imposer son ascendant en marquant d’entrée et faciliter sa tâche, était cueillie à froid par la formation angolaise. Primeiro de Agosto surprenait en effet les “sang et or” sur un contre dès la 8e, Geraldo ne laissant aucune chance au gardien “sang et or” d’un tir à bout portant, reprenant avec opportunisme un ballon que Jeridi n’a pas pu capter.

Le champion de Tunisie ne se laissait pas abattre pour autant. Les coéquipiers de Darbali imposaient une forte pression sur la défense adverse, mettant à très rude épreuve le club angolais. La forte étreinte des “sang et or” poussait le club angolais à la faute puisque le milieu offensif algérien Youssef Blaili obtenait un penalty après avoir été fauché par le gardien, qu’il transformait lui même sans trembler.

Ce premier but galvanisait les esparantistes, soutenus par une cinquantaine de milliers de spectateurs, qui maintenaient leur copieuse domination territoriale et faisaient le siège de la défense adverse.

Le champion de Tunisie matérialisait sa domination en inscrivant logiquement un deuxième but à la 27 par le défenseur Mohamed Ali Yacoubi, remplaçant de Khalil Chammam suspendu, qui reprenait facilement d’une tête plongeante un centrage de Badri.

Les angolais, très prudents, se montraient par moment menaçants, ratant une excellente occasion à la 36, au même titre que l’Espérance ST qui laissait échapper une nette occasion par Kom dont le tir ratait de peu le cadre.

Un moment désarçonnée par le but encaissé en début de rencontre, la formation tunisienne réagissait opportunément en marquant deux buts au terme d’une mi-temps qu’elle a copieusement dominée.

Les “sang et or” maintenaient leur étreinte en seconde période. Crispés par l’enjeu, les protégés de Chaabani se montraient cependant maladoits à l’image de Badri dont la frappe dans la surface de réparation manquait de puissance (53) alors que Chaalali, bien placée pour conclure, placait un tir enroulé tout près du poteau (55).

Le staff technique espérantiste tentait d’insufler du sang frais en lançant Jouini en pointe de l’attaque à la place de Khenissi, encore une fois décevant.

Mais, au plus fort de la domination “sang et or”, les Angolais égalisaient à la 64 par Bokamba sur un tir de coup franc et une grosse bévue du gardien Jeridi qui laissait le ballon filer entre les mains avant de dépasser la ligne. Un but qui compliquait un peu plus la tâche du club tunisien puisqu’il était obligé d’inscrire deux autres buts pour pouvoir arracher son billet pour la finale.

Loin de se décourager, la formation se ruait sur l’arrière garde de Premeiro de Agosto. Elle parvenait à inscrire un troisième but par Jouini à la 73, en embuscade au seconde poteau qui poussait facilement le ballon dans les filets, au milieu d’escarmouches entre un groupe de supporters “sang et or” et les forces de sécurité qui ont fait des blessés des deux côtés.

Un moment interrompu, le jeu reprenait, avec un club angolais qui n’a pas dit son dernier mot puisqu’il Il parvenait à la 78 à marquer un but, toutefois refusé par l’arbitre zambien, pour une faute peu évidente, sur un corner que Rami Jaridi n’a pas pu maitriser.

Heureusement pour les “sang or”, plus déterminés, qui arrachaient à cinq minutes de la fin le but de la qualification par Anis Badri en trompant de près le gardien Cabaca, avant de gerer leur précieux avantage sans paniquer dans les cinq dernières minutes et le temps additionnel.

Qualifiée dans la douleur pour la finale de l’édition 2018, l’Espérance ST affrontera l’ES Sétif ou Al Ahly du Caire qui disputent la demi-finale retour mardi soir à Sétif. En match aller, la formation égyptienne s’était imposée 2 à 0.

La formation tunisienne disputera la finale aller, le 2 novembre prochain au Caire ou Sétif, et la finale retour, le 9 novembre à Radès.

Ella avait remporté à deux reprises la prestigieuse compétition continentale en 1994 et 2011 et avait été battue à quatre reprise en finale (1999, 2000, 2010 et 2012), rappelle-t-on.

Formation:

Espérance ST: Jeridi, Dhaoudi, Yacoubi, Derbali, Ben Mohamed, Kom, Koulibaly, Badri (Meskini 88à, Chaalali (Bguir 66), Blaili, Khenissi (Jouini 60)

Premeiro de Agosto: Cabaca, Dany, Ungenda, Bille, Paizo, Show, J.Macia, Geraldo, Bokamba (Benjamin 75), Akifenwa, Adegbite (J.Bakulu 84)