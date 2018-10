Tunisie : La suspension de la circulation des métros peut se poursuivre jusqu’à jeudi après-midi

“La suspension jeudi, de la circulation des métros au niveau du Grand-Tunis, est due à l’infiltration des eaux du Lac de Tunis, dans l’entrepôt de la Transtu, à la station du TGM (Tunis-la Goulette-Marsa), suite aux intempéries de la nuit du mercredi à jeudi “, a indiqué Mohamed Chemli, chargé de l’information et de la communication à la Transtu, dans une déclaration à l’agence TAP.

Le responsable a fait savoir que la suspension de la circulation des métros peut se poursuivre jusqu’à jeudi après-midi, voire vendredi. La situation peut empirer, en cas de nouvelles précipitations

Et de préciser que le niveau de l’eau a atteint presque 1 m de hauteur, dans l’entrepôt, ce qui a bloqué près de 180 wagons de métro. L’eau a atteint les équipements électriques des métros et il n’est possible de vérifier qu’ils fonctionnent toujours, qu’après le pompage de l’eau “.

Toutefois, il a rassuré que la ligne de métro n°2 (Ariana -le passage ) a repris sa circulation, à 11h50. En fait, sur un total de 189 wagons de métros, formant le parc de la Transtu, seuls quelques uns, placés dans l’entrepôt de l’Ariana, ont échappé aux eaux.

Chamli a tenu à rassurer, aussi, que la Transtu a mobilisé tous les moyens nécessaires pour faciliter le transport des citoyens, en modifiant, temporairement, les itinéraires des bus de liaison dans les grandes axes de Grand-Tunis (au niveau de lignes de métro 1, 2, 3, 4 et 5), pour qu’ils assurent le transport des voyageurs, jusqu’au centre ville. Et d’ajouter ” Etant donné que les écoles sont fermées, nous avons renforcé notre parc de bus, en mobilisant les bus de transport scolaire et universitaire”.