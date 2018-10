Golf : Le championnat arabe (séniors/hommes ) du 18 au 21 octobre à Gammarth

Le 38e championnat arabe de golf (séniors/hommes) se déroulera du 18 au 21 ocotbre courant sur le parcours du “Résidence Golf Course” à Gammarth (banlieue nord).

Treize (13) pays prendront part à cette compétition: Maroc, Libye, Egypte, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Bahrein, Oman, Jordanie, Liban, Palestine, Qatar, Somalie et Tunisie pays organisateur.

Le staff technique composé de Hatem Naceur et Hassine Wallani a convoqué les 7 meilleurs golfeurs pour un stage de préparation qui s’est déroulé au golf The Residence Golf Course du 4 au 7 octobre et en a retenu 4 pour cette édition il s’agit d’Elyes Barhoumi, Rabeh Bedoui, Aziz Bedoui et Nizar Barhoumi.

En marge de cette édition le bureau exécutif de l’Union Arabe de golf tiendra une réunion qui sera consacrée au plan d’action proposé pour la promotion de la discipline du golf dans les pays arabes.