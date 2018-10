Abderrazak Tabib appelle les acteurs de la scène médiatique publique à soutenir la Radio Tunisienne

Le président directeur général de la radio tunisienne Abderazzak Tabib, a appelé, vendredi, les différents acteurs de la scène médiatique publique, membres de syndicats et de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle ainsi que les représentants du gouvernement à soutenir la radio tunisienne dans la concrétisation de son projet de réforme pour retrouver sa position sur le paysage médiatique.

Dans une allocution prononcée lors du colloque international “Information publique et transformations démocratiques et technologiques” organisé à l’occasion du 80e anniversaire de la Radio tunisienne, Tabib a mis l’accent sur le besoin de réviser les législations qui continuent à entraver le rendement de cet établissement et de lui fournir les moyens matériels et logistiques nécessaires.

Il a relevé que le personnel de la radio nationale avaient, depuis plus de deux ans, développé un projet de réforme cohérent, solide et pertinent pour moderniser leur établissement.

Abderrazak Tabib a fait observer que plusieurs journalistes de la radio tunisienne ont réussi à faire leurs preuves dans des médias étrangers.