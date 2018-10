Tunisie : Perturbation et coupure de l’eau à El Hamma, Oudhref et El Métouia à Gabes

Une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable ont été enregistrées, jeudi matin, dans les délégations d’El Hamma, Oudhref et El Métouia à Gabes et la reprise sera assurée progressivement cette nuit, a annoncé la SONEDE (Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux).

La SONEDE a souligné, dans un communiqué publié jeudi, que cette coupure est due aux travaux de maintenance actuellement en cours au niveau du générateur électrique de la station de pompage à El Fjij, à Gabès.