Tunisie : Béji Caïd Essebsi reçoit une délégation du Congrès américain

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu, mardi, au palais de Carthage, une délégation du Congrès américain représentant la Commission judiciaire, conduite par l’élu républicain Robert William Goodlatte.

Selon un communiqué de la présidence de la République, les membres de la délégation ont réitéré l’engagement des Etats unis à appuyer les efforts de la Tunisie pour instaurer les institutions démocratiques et faire face aux défis économiques et sécuritaires. Ils ont également salué le rôle crucial de la Tunisie dans la garantie de la stabilité dans la région.

Les membres de la délégation se sont félicités, par ailleurs, de “la solidité des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique, soulignant la détermination de leur pays à continuer de soutenir l’expérience démocratique avant-gardiste en Tunisie et les acquis réalisés en matière de respect des libertés et de la garantie des droits”.

De son côté, le président Caïd Essebsi a affirmé la volonté de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays, saluant le soutien politique et économique privilégié des Etats unis à la Tunisie; de manière contribuant à la réalisation du développement et de la stabilité en Tunisie et dans la région de façon générale.