Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 5 au 11 aout 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 5 au 11 aout 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 5 aout 2018

-Suspension des travaux du Projet Gaz du Sud Tunisien sur le site Nawara

-Pour les négociations sociales, c’est le statu quo, affirme le secrétaire général de l’UGTT

-Intempéries : Une femme de 69 ans trouve la mort à Borj El-Amri

-Montée de tension à l’hôpital local de Kélibia à la suite du décès d’un enfant admis pour forte fièvre

-Le ministère de l’agriculture prévient contre une éventuelle hausse du niveau de l’eau d’oued Medjerda

-Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine depuis les côtes de Sfax

-Municipales-Menzel Temim : Ennahdha décide d’intenter une action en référé devant le TA pour empêcher la tenue d’une nouvelle session électorale

Lundi 6 aout 2018

-Versement des aides sociales aux familles démunies à partir du 14 août prochain

-Habib Essid nommé ministre-conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires politiques

-La 22ème édition du Salon international de la bande dessinée de Tazarka dédiée à la mémoire de son fondateur Abou Saoud Messadi

-Kamel Hadj Sassi nommé conseiller auprès du chef de gouvernement

-Signature d’un mémorandum d’accord entre le MDICI et la société Britannique “Expectation State ” pour renforcer les IDE en Tunisie

-La nutrition de qualité, principale finalité des systèmes de contrôle des aliments (FAO)

-Accroître le nombre des diplômes des centres de formation professionnelle est notre objectif (Ministre)

-Tataouine : Reprise des travaux du projet Gaz du sud sur le site Nawara

-Signature des décrets d’application relatifs à l’augmentation des pensions de retraite dans la fonction publique et le secteur privé

-Installation du conseil national du dialogue social et du conseil national des tunisiens à l’étranger à partir du mois d’octobre prochain (Mohamed Trabelsi)

-Machrou Tounes appelle le président de la République à unifier les composantes de la “famille nationale moderne”

Mardi 7 aout 2018

-Entretien Jhinaoui-Salamé : Le processus du règlement politique en Libye à l’ordre du jour

-” Les dernières précipitations sont de bon augure pour la campagne hydraulique bien que les apports restent modestes ” (Abdallah Rabhi)

-Précisions du ministère de la Justice sur la Commission rogatoire internationale envoyée par la Justice française aux autorités judiciaires tunisiennes au sujet de l’affaire de Jilani Daboussi

-Appel à témoins pour identifier un individu impliqué dans des affaires de terrorisme et de contrebande

-La production de tomates fraîches pourrait atteindre 850 mille tonnes (ministère)

-Sit-in de retraités affiliés à l’UTT devant le siège du gouvernorat de Tunis

-Démission de cinq députés de Machrou Tounes du bloc parlementaire et de toutes les responsabilités du parti

-Les substances utiles: Des richesses naturelles à forte valeur ajoutée

-Pas de modification du contenu ni du prix des manuels scolaires (directeur général du centre national pédagogique)

-UTSS: Le nombre des enfants participant aux colonies est faible faute de ressources financières

-Démarrage jeudi de la vente des moutons au kilogramme par la société Ellouhoum

-Démission des 5 députés d’Al-Horra: Le bloc accuse des “groupes de pression autour du gouvernement” de détruire des partis politiques

-Aéroport Enfidha : Trafic normal malgré une grève de trois jours de certains agents

-La coopération tuniso-américaine dans le domaine militaire au centre d’un entretien entre Zbidi et l’ambassadeur américain à Tunis

Mercredi 8 aout 2018

-FIC 2018: L’Algérino l’emporte dans un show à couper le souffle

-Ouverture du premier Institut Confucius d’apprentissage de la langue chinoise en Tunisie avant la fin de 2018

-Banques : Ouverture des guichets durant le congé à l’occasion de la Fête de la femme

-Vers le financement de deux mégaprojets pour améliorer le climat des affaires et promouvoir le système hydraulique par un don américain

-“Le rapport de la COLIBE légitime la dislocation de la société et son affranchissement de toute idéologie religieuse morale”, selon le parti Ettahrir

-Lassaad Yaacoubi affirme la poursuite du militantisme dans le secteur de l’enseignement secondaire et regrette l’absence d’accords au profit des enseignants

-Le stock de réserve des médicaments couvre 88 jours des besoins (PDG de la pharmacie centrale)

-Quelque 500 mille femmes rurales bénéficieront d’une couverture sociale (Présidence du gouvernement)

-Le personnel de Hannibal TV appelle la HAICA à intervenir d’urgence

-Al-Joumhouri refuse l’amendement de la loi électorale à l’approche des élections de 2019

-Ghannouchi a dévoilé au président de la République la position de son parti sur le rapport de la Colibe (Ennahdha)

-Fermeture du terminal frontalier Dhehiba-Wazen, côté libyen

Jeudi 9 aout 2018

-Suspension de la circulation au poste frontalier de Dhehiba-Wazen du côté libyen

-La ministre de la femme annonce le lancement du projet pilote ” Nistathmrou fi bledna ”

-Plus de 4 millions touristes au 31 juillet 2018 (Ministre du tourisme)

-Examen des conventions sectorielles collectives au titre de l’année 2018 par la commission centrale des négociations sociales

-Le groupement du secteur privé de l’UGTT accuse l’UTICA de ne pas prendre au sérieux ses revendications

-Inauguration d’un nouveau centre pilote d’enseignement pour adultes et d’un atelier de fabrication de bois

-La présidente de la Colibe appelle à prendre connaissance du rapport

-Le président de la République reçoit le secrétaire général de l’UGTT

-Rassemblement à la Kasbah des retraités des corps de la sécurité et de la garde présidentielle

-Jeunesse – L’UE accordera plus de 60 millions d’euros pour accompagner le développement des activités des jeunes (Bergamini)

-Transport de 29 voyageurs à l’hôpital suite au déraillement du train reliant Dehmani et Tunis

-La HAICA rend son avis conforme sur les candidats proposés par le gouvernement au poste de P-dg de la télévision tunisienne

-Des concertations entre Nidaa Tounes et les partis dissidents du mouvement pour une coalition parlementaire et électorale (déclaration)

Vendredi 10 aout 2018

-La situation de l’industrie est stable au deuxième trimestre 2018 (Sondage d’opinion)

-Reprise du trafic ferroviaire entre Tunis et Kalaa Khasba (SNCFT)

-Hausse des exportations tunisiennes de 23,3% au cours des sept premiers mois de 2018 (INS)

-Programme “Vacances en sécurité 2018” : Lancement demain samedi au poste frontalier de Malloula d’une campagne de sensibilisation au profit des touristes algériens

-Réduire l’égalité dans la question de l’héritage est une fausse problématique exploitée pour servir des intérêts électoraux (Abdelmajid Ezzar)

– Le SNJT condamne l’agression de six journalistes par les forces de l’ordre à Djerba et réclame l’ouverture d’une enquête à ce sujet

– Lancement d’une campagne citoyenne pour l’appui des libertés individuelles et de l’égalité en Tunisie

– Les préoccupations des magistrats au centre des entretiens entre le ministre de la Justice et des représentants des structures de magistrats

-Pallier aux lacunes enregistrées lors de la saison précédente du pèlerinage

Samedi 11 aout 2018

– A l’occasion de fête de la femme, l’ancienne nageuse Faten Ghattas va traverser, lundi, Sfax-Kerkennah à la nage

-Le ministère de l’Intérieur met en garde contre une violente tempête de sable à Tozeur et appelle les usagers de la route à la prudence

– Campagne de contrôle du transport des produits agricoles à Gafsa : Saisie de 26.586 kg de marchandises agricoles

-Femme-Pays du Maghreb Arabe: Appel à unifier les efforts pour consolider le rôle de la femme dans la réalisation du développement et de la paix sociale

-La création de la COLIBE est une poursuite de la révolution intellectuelle en Tunisie (UNFT)

-Des associations et des organisations appellent le Chef de l’Etat à intervenir pour protéger les membres de la commission des libertés

-Les négociations pour un consensus entre les groupes parlementaires sont à un stade avancé (Mohsen Marzouk)

-“La Tunisie restera la destination la plus attractive pour les Algériens pour les 20 ans à venir” (Président du SNAV)