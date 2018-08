FIC2018 : Immersion dans le monde gitan de Kendji Girac

Une ambiance gitane a régné dans l’amphithéâtre romain de Carthage grâce au concert proposé, mercredi soir, par la star française Kendji Girac, vainqueur de la saison 3 de la version francophone de l’émission “The Voice”.

Face à un très jeune public conquis d’avance, Kendji Girac a enflammé la scène mythique de Carthage en chantant ses tubes les plus connus à l’instar de “Les yeux de la mama”, “Cool”, “Pour Oublier”.

Le jeune chanteur n’a pas oublié de reprendre la chanson “Bella” du rappeur francophone Maitre Gims, une reprise qui l’a fait connaitre en 2013 dans les réseaux sociaux grâce à une version flamenco.

Emu par l’accueil chaleureux, Kendji Girac a exprimé sa joie et sa gratitude face à l’amour et le partage offerts par des fans qui ont acclamé le chanteur à plusieurs reprises en lui jetant des bouquets de jasmin.

Durant 1h30, un public majoritairement féminin a dansé et fredonné au rythme des différents tubes où le chanteur mixe la langue française avec des passages en langue espagnole à l’exemple de “Color Gitano”, “Andalouse”, “Conmingo”, “No me mires màs” ou encore “Tu Y Yo”. A travers un mélange de genres musicaux à savoir le flamenco, le rap et R’nB , Kendji a fait découvrir son univers musical influencé à la fois par ses origines gitanes et par une enfance passée en caravane et sur les routes.

Se baladant entre de nombreux intermèdes musicaux, le public a pu découvrir la culture gitane du chanteur ainsi que ses multiples talents de guitariste et de danseur. Avec la danse, le chant et la musique, le concert du jeune chanteur Kendji Girac a donné l’opportunité aux spectateurs de faire une immersion dans l’ambiance festive du monde gitan où la douleur et les déceptions de la vie se soignent aux rythmes de la danse des claquements des mains et aux sons de la corde sèche de la guitare.