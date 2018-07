“La traduction de la terminologie artistique” thème d’un colloque international à Tunis au mois de septembre prochain

A l’occasion de la Journée mondiale de la Traduction correspondant au 30 septembre, l’Institut de traduction de Tunis (ITRAT) organise un colloque international scientifique et culturel autour du thème “La traduction de la terminologie artistique” et ce du 26 au 28 septembre 2018.

A cette occasion, l’Institut informe que les intéressés sont appelés à présenter une demande de participation comportant en plus d’un CV succinct, le titre de la communication proposée et un résumé dans les trois langues (arabe, français et anglais) ne dépassant pas les 200 mots. La demande est à déposer au bureau d’ordre de l’Itrat-sis à la cité de la culture, avenue Mohamed V, compartiment Y, Tunis 2002- dans un délai ne dépassant pas le lundi 20 aout 2018, entre 08h00 et 13H00. Elle peut être également envoyée par courrier électronique sur les adresses suivantes: techinibahla@gmail.com ou imen.achouri@cenatra.nat.tn

L’Institut de traduction de Tunis informe qu’un comité spécialisé examinera les demandes et établira la liste des propositions acceptées avant la fin du mois d’aout 2018.

L’intérêt est porté dans le colloque sur les arts plastiques, les arts audiovisuels et les arts scéniques et aux questions liées à la traduction de leur terminologie et aux questions cognitives qu’elle pose en rapport aux concepts et aux représentations.

A titre indicatif, les axes de réflexion porteront sur : l’histoire de la relation entre les arts et la traduction, l’esthétique de la réception des termes artistiques traduits, la mobilité intra-artistique du terme traduit et sa mobilité entre les sciences et les arts, la traduction de la terminologie artistique entre l’imitation et l’innovation, l’autorité du terme traduit dans le discours artistique, la problématique de la traduction arabe des concepts artistiques, le mouvement de la traduction arabe et son accompagnement de l’évolution de la terminologie et des concept artistiques.