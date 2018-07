Tunisie : Y a-t-il un pilote dans l’avion?

Les Américains qui tournent leur société en dérision et arrivent à gagner de l’argent en faisant des films sur leurs problèmes, notamment la série dont j’ai utilisé comme titre de ce papier. Mais chez nous, nos avions ne respectent plus les horaires et les pilotes se font engueuler par des ministres retardataires, notre PM renié par sa majorité, et cerise sur le gâteau, une mairesse sans burka ni foulard qui occupe le haut du pavé au nom d’un gourou triomphant… Et le comble, c’est que cette curieuse femme a pu réussir grâce à la discorde entre les autres qui se chamaillent à longueur de journée.

D’ailleurs, personne n’y comprend plus rien, un journal français a même parlé de “chakchouka politique tunisienne“! Même la NSA ne sait plus où caser le gourou et son clan. Et quand on voit que double H n’est même pas capable de conquérir son village natal qui porte un nom prédestiné ELAROUSSA, une mariée qui, semble-t-il, n’était assez belle pour ces gauchistes gominés et vieillissants ! Du reste, on peut se demander à quoi servent tous ces mauvais acteurs de ce triste feuilleton politique !

Alors ce pays, il va où comme ça ? Un président qui se mure dans un silence éloquent ; un PM qui, faute d’avancer, gigote et fait du surplace et ressemble de plus à un chef d’un orchestre complètement dépareillé ; un syndicat qui a perdu de sa superbe ; et le pire c’est cette horde de partis qui est aussi inutile qu’inefficace ! Ah j’oubliais d’y ajouter les 217 locataires du BARDO.

Si on y ajoute les 5 ou 700.000 fonctionnaires dont la moitié regarde l’autre moitié à ne rien faire durant une séance unique dans son genre, on peut se demander par quel miracle on va progresser. Et surtout comment le faire dans une ambiance où la sérénité n’est plus de mise … changement climatique oblige !

Alors cet avion et ce pilote où sont-ils et que deviennent-ils ? Pourquoi notre gazelle s’est retrouvée soudain atteinte d’une maladie qui freine sa progression ? Est-elle à vendre aux maitres de ces damnés de la terre d’HANNIBAL ? Pourquoi notre dinar est en train de toucher le fond ? Pourquoi les mairies sont en train de prendre un drôle de coloration… Autant de questions sans réponses.

Mais Tout le monde ou presque savait –et nous l’avons assez répété- que le gourou a la haine tenace et n’avait qu’un objectif : détruire tout ce qu’a construit BOURGUIBA, c’est-à-dire tout ou presque et ce en utilisant tous les moyens y compris les femmes quelle que soit leur tenue !

Mais encore une fois, les caprices de la nature et du système politique font que les desiderata des uns et les vœux des autres n’obéissent pas toujours à leurs envies. Que peut-on espérer d’autre que la chakchouka tunisienne soit bien préparée et le dosage des ingrédients adéquats et la quantité de harissa idoine pour que la vie politique continue à avoir son piquant adéquat et ce envers et contre tous ceux qui veulent déstructurer notre société… ?

Gourou tu ne réussiras pas dans ta manœuvre destructrice. Parole d’IBTISSEM et de toutes les femmes de ce pays qui, elles, savent la préparer la chakchouka tunisienne !