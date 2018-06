Machrou Tounes dénonce une campagne de diffamation et d’apostasie contre les membres de la Colibe

Le Mouvement ” Machrou Tounes ” a dénoncé, dans une déclaration publiée, jeudi soir, la campagne de diffamation et d’apostasie menée contre les membres de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) et sa présidente Bochra Belhaj Hmida.

Le mouvement a dit soutenir les membres de la commission qui ” ont fait preuve d’un grand sérieux et d’un grand esprit de réforme qui va de pair avec la théologie de l’Islam “.

Machrou Tounes a tenu à saluer l’effort consenti par la commission pour présenter des propositions en totale harmonie avec les dispositions de la Constitution et certaines pratiques et lois.

Pour Machrou Tounes, le dialogue entre les différentes composantes de la société civile et les élites demeure le seul moyen pour résoudre les problèmes sociétaux. ” Le système des droits et libertés en Tunisie devrait se développer davantage conformément aux dispositions de la Constitution et au système international de protection des droits de l’homme “, a-t-il noté.

La Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) avait présenté son rapport, le 8 juin courant, au président de la République.

La Colibe, créée le 13 août 2017 en vertu d’un décret présidentiel, a évoqué dans son rapport les grandes réformes relatives aux libertés individuelles et à l’égalité conformément aux dispositions de la Constitution, aux normes internationales des droits humains et aux orientations modernistes.

L’égalité totale dans l’héritage entre l’homme et la femme d’une part et entre les enfants légitimes et naturels d’autre part ainsi que l’égalité dans l’attribution de la nationalité et le choix du nom de famille, outre l’annulation de la peine de mort et l’incrimination de l’appel au suicide sont les principales recommandations inscrites dans le rapport.

Bochra Belhaj Hmida, présidente de la Colibe avait récemment assuré que le rapport de sa Commission est conforme aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie et puise son fondement dans l’ensemble des principes et valeurs inscrits dans la Constitution de 2014.