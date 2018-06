Béji Caïd Essebsi félicite Erdogan à l’occasion de sa réélection président de la Turquie

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a adressé un message de félicitations à son homologue Recep Tayyip Erdogan suite à sa réélection président de la République de Turquie.

Dans ce message, publié, mardi, par la présidence de la République, le chef de l’Etat a exprimé, en son nom et en celui du peuple tunisien, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de réussite au président Erdogan dans l’accomplissement de ses hautes fonctions et dans la conduite de son pays sur la voie du progrès et de prospérité.

A cette occasion, Caïd Essebsi a réitéré son engagement à continuer à œuvrer de concert avec son homologue turc pour renforcer les relations de fraternité et de coopération au service des deux peuples frères.

Le président de la République s’est dit persuadé que la dernière visite d’Erdogan en Tunisie ne manquera pas de hisser les relations entre les deux pays à des paliers supérieurs.

Le président Recep Tayyip Erdogan avait effectué, les 26 et 27 décembre 2017, une visite d’Etat en Tunisie à l’invitation du président Béji Caïd Essebsi. Ce déplacement a été couronné par la signature de quatre accords touchant la coopération militaire, l’investissement et l’environnement.

Le président Recep Tayyip Erdogan a été réélu, dimanche 24 juin, président de la Turquie avec 52% des suffrages. Son principal rival n’a obtenu que 30.64% des poix.