Tunisie-Politique  : Les débats des conseils ministériels sur la place publique?

Nous aurions tout vu et tout vécu en matière de déliquescence de l’Etat ! Des circulaires émanant de ministres publiés sur des réseaux sociaux, des informations confidentielles mises sur la place publique, des relevés bancaires et des vies privées de nos concitoyens violées parce qu’on veut leur nuire et pour régler des comptes personnels. Mais que les débats d’un CM soient repris de bout en bout dans un statut sur la toile, ceci signifie la mort de l’Etat !

Les discussions du conseil des ministres du jeudi 21 juin 2018 ont été reprises de bout en bout par une internaute sans aucune réaction des autorités concernées censées protéger la confidentialité des débats et le secret s’agissant des affaires de l’Etat.

Intox ou info ? La question n’est pas là, il s’agit de déterminer les responsabilités s’agissant de la diffusion des débats entre hauts responsables de l’Etat et de sanctionner les acteurs de pareils agissements.

L’intitulé du statut? «Un conseil pas comme les autres». Ci-après quelques points discutés:

« … Le Ministre de la Défense M.AbdelkarimZbidi un homme connu pour sa rigueur et son sérieux a vivement protesté face à la rumeur du coup d’Etat lancé par un faiseur de troubles le dénommé NicolasBeau accusant un Ministre de la République Le Général Lotfi_Braham connu pour sa fidélité à la patrie. Le Ministre Zbidi a indiqué la vive préoccupation du corps militaire et des généraux qui se sont mis en état d’alerte et prêts à intervenir face à une telle situation qui se tend de jours en jours.

Le malaise étant palpable en Tunisie. Le Ministre Abdelkarim Zbidi s’est dit étonné par l’absence de réaction du gouvernement et celle du Chef du Gouvernement lui-même et du ministre Ghazi Jeribi Ministre de la Justice et de l’intérieur par intérim».

Lequel soit dit en passant a déclaré qu’un article dans un journal ne justifie pas l’ouverture d’une enquête. Nous aurions aimé que la réaction soit plus vive et plus tranchante car un Nicholas Beau doit être déclaré persona non grata dans notre pays. Lui, dont les agendas politiques, ne sont connus par personne et qui n’a cessé de nuire à notre image.

Mais revenons au CM relaté par l’internaute : «M.Zbidi a indiqué vouloir ouvrir une enquête auprès du parquet militaire afin de déterminer les auteurs de cette rumeur qui touche à la souveraineté nationale et à nos institutions. M. Mabrouk Khorchid Ministre des Domaines de l’Etat a quant lui aussi vivement protesté quant au laxisme de M.Ghazi Jeribi…

Madame Salma Elloumi a pris la parole pour démentir certains médias en indiquant qu’elle n’a jamais récusé son collègue M.Lotfi Braham ex-Ministre de l’Intérieur et qu’effectivement pendant 3 jours “on a souffert au Ministère du Tourisme des annulations suscitées par cette fausse rumeur. Elle a aussi exprimé sa solidarité avec le ministre démis.

De son côté, la ministre des Sports, Majdouline_Cherni, a apporté son soutien à M.Lotfi Braham et a déploré l’absence d’une solidarité gouvernementale. Youssef_Chahed a pour sa part indiqué qu’au sein de ce gouvernement il n’avait que 5 Ministres à lui, le reste s’est-il exclamé «nous ne savons pas envers qui va leur allégeance». Riadh_Mouakher Ministre de l’environnement proche de Youssef Chahed et venant à sa rescousse eu un échange assez vif à la sortie du conseil des Ministres avec le Ministre de la Défense qui l’a remis à sa place…

2 Ministres ont pourtant brillé par leur absence il s’agit de la garde rapprochée de Youssef Chahed, Iyed_Dehmeni et Mehdi_BenGharbia qui seraient à Moscou pour la coupe du monde ! Je ne savais pas qu’ils étaient chargés des Sports … Ces Ministres seraient partout pour que l’on ne sache pas où ils sont nulle part.

Le Président de la République M.Béji_Caïd_Essebsi avait pourtant demandé aux Ministres des réduire les dépenses et d’éviter les voyages non justifiés ».

Voilà où en est l’Etat tunisien, l’un des plus anciens du monde arabe et qui a toujours brillé par ses grandes institutions fragilisées depuis 2011 !

Le fait de publier ce statut dans un article ne relève pas du désir de faire du buzz mais exprime notre profonde préoccupation de voir les affaires de l’Etat, y compris des discussions acerbes entre ministres étalées sur la place publique.

Qui a fait fuité ces informations ? A qui profite le crime et surtout jusqu’à quand les responsables de ces actes illégaux, illégitimes et immoraux resteront dans l’impunité.

L’Etat tunisien existe-t-il encore ?

La rédaction