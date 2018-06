Mondial 2018 : Les Aigles de Carthage dans l’obligation de rachat face à la Belgique

Après une prestation en demi-teinte et en deça des attentes devant l’Angleterre (0-1), la sélection Tunisienne de football devra impérativement se racheter ce samedi face à la Belgique au stade Spartak de Moscou (13h00) pour le compte de la deuxième journée du groupe G de la coupe du monde Russie 2018.

La troupe du sélectionneur Nabil Maaloul est parfaitement consciente qu’un faux pas est interdit car une deuxième défaite serait synonyme d’élimination et effacerait définitivement le rêve tant caressé par des millions de Tunisiens d’une qualification pour le deuxième tour.

Une énorme pression et responsabilité pèsent sur les Aigles de Carthage qui devront être bien concentré et forts psychiquement face aux Diables Rouges un des plus serieux prétendants au titre et large vainqueurs du Panama (3-0) dans l’autre match du groupe .

Cette confrontation devrait être complètement à l’opposé de celle de l’Angleterre, car les Belges disposent de différents systèmes tactiques qu’ils maitrisent parfaitement alors que les Anglais comptent seulement sur leurs qualités techniques.

Le selectionneur belge Robert de Martinez comptera pour cela sur une équipe qui comptentregorge des meilleurs joueurs du monde qui jouent court contrairement aux anglais qui se distinguent par un jeu direct.

A la lumière des deux dernières prestations des Aigles de Carthage lors des matches amicaux respectivement face au Portugal et à l’Espagne avant le Mondial, il est légitime de penser que les Tunisiens sont en mesure de faire un bon résultat contre la Belgique, car le jeu de ces deux équipes est assez proche de celui des protégés de Roberto Martinez.

Pour créer l’exploit il faudra faire preuve de plus d’efficacité offensive et construire le jeu ce qui n’était pas le cas face à l’Angletterre.

Pour cela quelques changements s’imposent dans le onze rentrant et il est fort probable que Nabil Maaloul incorpore Hamdi Nagguez sur le flanc droit de la défense et le milieu offensif Seif Eddine Khaoui. Des changements qui rapprocheraient davantage les lignes en apportant plus d’équilibre dans le jeu et assureraient plus de rapidité dans la relance du ballon, un des grands points faible constaté lors du premier match.

Il est également à espérer que Wahbi Khazri auteur d’une moyenne prestation face à l’Angleterre et dont c’etait la première apparition après plus d’un mois à cause d’une blessure , retrouve sa meilleure forme physique pour conduire efficacement l’attaque. Le technicien Tunisien Nabil Maaloul compte beaucoup sur l’attaquant du Stade rennais pour mettre en difficultés la défense belge. L’équipe de Tunisie, qui dispose de l’avis de nombreux techniciens et spécialistes d’une grande culture défensive, est appelée à faire un match héroique pour garder sa cage vierge en maintenant un pressing sur le porteur du ballon et surtout ne pas laisser des espaces à l’adversaire dans le milieu afin d’empêcher le trio offensif formé de Edden Hazard, Kevin De Brown et Dries Mertens de porter le danger vers la cage de Ben Mustapha.

Pour ce faire, les milieux Elyes Skhiri et Ferjani Sassi auront la lourde tâche d’assurer une bonne couverture en s’emparant du ballon devant le duo défensif notamment au niveau du deuxième ballon qui venait de la ligne arrière et qui avait été un des grands point faibles face à l’Angleterre. Les coéquipiers de Yassine Meriah sont aussi appelés à être plus efficaces dans les balles arrêtées et à améliorer leur placement en imposant un strict marquage sur l’adversaire.

Entrer dans le vif du sujet dès l’entame du match sera certainement le mot d’ordre du staff technique afin de ne pas refaire le scénario du premier match qui avait vu les Aigles jouer avec beaucoup d’hésitation et laisser tout le temps à l’adversaire de poser son jeu et lui conceder des espaces ce qui avait couté un but prématuré encaissé dès la 11ème minute.