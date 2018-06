Tunisie : Plus de 30 mille élèves entament aujourd’hui les épreuves de l’examen de la 9ème année

Quelque 30 mille 553 élèves ont entamé, ce matin, le passage des épreuves de l’examen de la 9ème année de l’enseignement de base qui se poursuivront jusqu’au 20 juin en cours et dont les résultats seront proclamés le 04 juillet 2018.

Les candidats, qui se répartissent en 11 mille 882 garçons et 18 mille 671 filles, se disputeront 3150 places dans les lycées pilotes.

Au premier jour de l’examen, les candidats passent les épreuves de la production en langue arabe et de l’anglais. Le deuxième jour, le 19 juin, ils passeront les épreuves du français et des sciences de la vie et de la terre tandis que le troisième et dernier jour, le 20 juin, ils passeront l’épreuve des mathématiques.

Selon le directeur général des examens nationaux au ministère de l’éducation, Omar Welbani, le nombre des candidats au cours de cette année a enregistré une stagnation par rapport à l’année précédente atteignant 30 mille 553 élèves contre 29 mille 829 élèves en 2017.

Quant au nombre de candidats à l’examen de fin de l’enseignement de base technique, il a enregistré une baisse remarquable par rapport à la même période atteignant 186 candidats répartis en 133 garçons et 53 filles contre un total de 518 candidats en 2017.

Les épreuves se déroulent dans 253 centres d’examens répartis sur l’ensemble du pays tandis que la correction sera effectuée dans 6 centres répartis, également, sur toutes les régions du pays.

A noter que des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur de certains candidats à besoins spécifiques comme l’agrandissement de la taille de l’écriture pour 4 élèves et le prolongement de la durée de l’épreuve (un tiers de la durée légale) en faveur de 14 élèves.