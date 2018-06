Tunisie : 1845 infractions ont été relevées au cours du mois de Ramadan

Les services du contrôle économique du ministère du commerce ont relevé, au cours du mois de Ramadan, 1845 infractions économiques avec une moyenne de 66 infractions par jour, après avoir effectué 18622 campagnes de contrôle réalisées du 17 mai au 14 juin 2018.

Selon des données obtenues par l’agence TAP auprès du ministère du commerce, 928 équipes ont assuré le contrôle des circuits de distribution et des différents marchés de gros et de détail afin de garantir la transparence des transactions commerciales et de lutter contre la fraude et toutes les formes de monopoles et de hausse illégale des prix.

Par secteur économique, les infractions relatives à l’alimentation générale ont occupé la première place, soit 29% (541 infractions), suivies de celles en rapport avec les légumes et fruits (434 infractions), le secteur de la boulangerie et des cafés (337 infractions) et enfin celui de la volaille et des oeufs dans lequel 205 manquements ont été enregistrés.

Concernant les types de contraventions, 1123 ont trait à la transparence des transactions (61%), 361 aux prix et au monopole (20%) et 92 autres sont liées au mauvais usage des subventions.

Les équipes du contrôle économique ont saisi au cours du mois de Ramadan 4132 litres d’huile subventionnée, 25,3 tonnes de farine et 1,5 tonne de sucre.

Le nombre de plaintes parvenues au numéro vert que le ministère a mis en place pendant le mois de Ramadan a atteint 180 plaintes contre 342 au cours du mois de Ramadan 2017. Ces plaintes ont concerné les produits alimentaires (108), les viandes et poissons (25) et les légumes et fruits (16).

Les plaignants ont déploré la hausse des prix et le monopole (103) ainsi que le manque d’approvisionnement (30). Le Grand Tunis a détenu la part du lion des plaintes (69), suivi du Sahel (45), des gouvernorats du sud (35) et de ceux du nord (31).