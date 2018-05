Elections municipales Tunisie 2018-Haica : La couverture audiovisuelle “a été intégré et neutre”

La couverture médiatique de la campagne électorale municipale par les différents établissements audiovisuels a été marquée par l’intégrité et la neutralité, conformément à l’accord commun conclu entre la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) et l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), a déclaré le président de la Haica.

“Le rapport final sur la couverture médiatique de la campagne électorale par les chaines de télé et de radio, étalé du 14 avril au 4 mai, a fait apparaitre le respect par les différents organes ayant conclu l’accord des taux horaires réservés aux listes indépendantes, partisanes et de coalition”, a ajouté Nouri Lejmi lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Tunis.

Il a indiqué que les listes indépendantes ont bénéficié de la part la plus importante de la couverture, “ce qui concorde avec les règles en vigueur” et la disproportion dans le temps imparti aux listes indépendantes et les autres a été respecté par les radios. “A l’exception de la chaine nationale, les autres chaines ont couvert à de faibles taux les listes indépendantes par comparaison aux autres listes partisanes principales”, a-t-il relevé.

Lejmi a précisé que le parti Ennahdha a bénéficié du plus grand taux de couverture que le parti Nidaa Tounes par les chainés de télé et de radio (14, 6 % pour Ennahdha par les télés contre 12,3 % pour Nidaa Tounes et 17,9 % pour Ennahdha par les radios, contre 15,6 % pour le Nidaa).

Au sujet du rapport du temps imparti aux différents acteurs politiques dans les télés et radios, la chaine nationale 1 a mis l’accent sur les politiciens candidats mais a alloué un temps marginal pour les acteurs politiciens en leur qualité institutionnelle. Les résultats ont montré que la chaine télé Ettassiaa est la seule à avoir réservé un temps important au président de la république et au vice-président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le président de la Haica a indiqué d’autre part que le rapport a fait apparaitre que les chaines radio tunisienne ont opté pour la même approche en mettant l’accent aussi sur les acteurs politiques en leur qualité institutionnelle, notamment les membres du gouvernement, à l’instar de Jawhara Fm et Chems Fm.

De son côté, Radhia Saidi, membre de l’instance, a affirmé que le rapport a montré que l’apparition des femmes politiciennes candidates aux élections municipales et les non candidates dans les organes d’information audio-visuelles objet de l’analyse, reflète le respect par ces chaines du principe d’égalité entre les genres. Elle a qualifié de “positifs et meilleurs que d’ordinaire” les résultats de la couverture, “même si la présence de la femme reste loin des espérances en matière de parité”.

Elle a indiqué que le rapport a précisé que le taux de présence des candidates était plus importante dans les radios que les télévisions alors que la chaine télé Attassiaa a enregistré une plus grande présence des candidates estimée à 27,9 % contre 18,2 % pour les non candidates.

Selon Saidi, le rapport a énuméré aussi des infractions aux règles en vigueur portant notamment sur la publicité politique, la propagande masquée, la diffusion de résultats de sondage, la violation du silence électoral, les commentaires partiaux des journalistes ou présentateurs de programmes et l’amalgame entre relation des faits et commentaire.