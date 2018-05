Elections municipales Tunisie 2018 : La Ligue des électrices Tunisiennes rapporte plusieurs infractions

Un rapport préliminaire sur les élections municipales 2018 élaboré par la Ligue des Electrices Tunisiennes (LET) publié, dimanche, a révélé un certain nombre de problèmes auxquels font face les observateurs, outre la faible représentation des femmes au sein des bureaux de vote et la poursuite de la campagne électorale à l’extérieur d’un bureau de vote.

La ligue a souligné que ses représentants ont enregistré un retard lors de l’ouverture de certains bureaux de vote jusqu’à 11 heures, tel que les bureaux de Sousse Khezama. Le bureau de vote de Mdhila/Gafsa est resté fermé jusqu’à 10 heures avant la fermeture de tous les contres de la région, souligne la même source.

Le rapport a mis l’accent sur l’empêchement des observateurs et observatrices d’entrer aux bureaux de vote, outre les conflits d’intérêts au sein des centres de vote et la violation du principe de la neutralité qui consiste à nommer une présidente d’un bureau de vote à l’école de Habib Bourguiba à la circonscription de Thala à Kasserine tandis que ses deux frères sont candidats dans deux listes dans la même circonscription.

La ligue a noté qu’un candidat inscrit sur la liste d’Ennahda porte la carte d’observateur et circule à l’intérieur du bureau de vote à l’école Dhiba à Beja en parlant avec des représentants de la liste du même parti.

Autre infraction enregistrée par la LET portant sur une violence verbale de la part d’un électeur contre la présidente du bureau de vote de l’école 4 avril 1934 à Oued Meliz et le non affichage des listes des électeurs dans un certain nombre de bureaux de vote à El Mdhila à Gafsa centre, l’école Zaouiet Jdidi à Nabeul et le bureau de Djerba Houmt Souk.

L’LET a mis l’accent sur la présence d’Instituts de sondage dans les bureaux de vote de Siliana et l’Ariana, précisant que leurs représentants ont été forcées à se retirer par les forces de sécurité.

La ligue a fait savoir que des tentatives d’influencer les électeurs par l’un des candidats à la circonscription électorale de Thala au bureau de vote de l’école Henchi Hamem à Thala et qui a été appelé à quitter le bureau de vote.

Idem, un candidat sur une liste indépendante à la circonscription d’Ezzahra à Ben Arous a essayé d’influencer des électeurs à l’école primaire de Khaznadar en tant que directeur de cette école et la visite d’une députée à l’ARP des bureaux de vote de Tataouine après avoir voté.