Tunisie : Le Courant populaire plaide contre les diktats du FMI et de l’UE et leur politique d’autérité

Le Courant populaire a plaidé mardi contre les diktats imposés par le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) et leur politique d’austérité.

Selon un communiqué du Courant populaire, cette politique tend à exercer une pression sur les salaires, à licencier les employés, à augmenter les impôts et les prix, à faire monter la subvention de l’Etat, à baisser la valeur du dinar et à privatiser les entreprises et les établissements publics.

Cette politique est susceptible d’aggraver la récession de l’économie nationale et de conduire le pays droit vers la faillite, a-t-il regretté.

A ce propos, le Courant populaire a jugé indispensable de mettre en place un programme de sauvetage national qui vise à la fois à juguler la crise politique et économique et à répondre aux revendications nationales et populaires.

Il s’agit, d’après le même communiqué, de consacrer l’indépendance de la décision nationale, à travers la renégociation des accords contraignants, la libération de l’emprise du Fonds monétaire international et la diversification des relations économiques particulièrement avec les puissances émergentes.

” Une telle démarche ne manquera pas de contribuer à réhabiliter le rôle de l’Etat et du secteur public et à encourager l’économie productive “, ajoute-t-on dans le communiqué.