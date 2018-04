LNFP : 2 matchs de suspension pour Ben Cherifia, 3 matchs à huis clos pour l’US Ben Guerdane

Le gardien de l’Espérance ST, Moez Ben Cherifia, a écopé d’une suspension de deux matchs assortie d’une amende de 5000 dinars pour geste antisportif lors du match de son équipe remporté en déplacement face au CS Sfaxien (2-0) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, apprend-on mardi de source responsable auprès de la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP).

De son côté, l’US Ben Guerdane a écopé de trois matchs à huis clos pour jets de projectiles lors de son match à domicile face au C.Africain (1-1) ayant occasionné une blessure à la tête d’un responsable du C.Africain, lors de la 23e journée de Ligue 1, indique-t-on de même source.

La formation sudiste, en position de barragiste en bas du tableau avec un point d’avance sur l’ES Zarzis et trois sur le CO Médenine, ne pourra pas compter ainsi sur le soutien de ses supporters lors la 26e et dernière journée où elle accueillera l’ES Sahel, en course pour la 2e place qualificative pour la Ligue des champions.

En revanche, la Ligue a ajourné à la semaine prochaine l’examen de la plainte du CS Chebba contre l’Olympique Sidi Bouzid pour l’interdiction faite à son président d’accéder au stade lors du match de la 4e journée play-off de la Ligue 2, remporté par l’OSB 2 à 1, précise la LNFP.