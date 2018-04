Tunisie : Première édition des Journées de l’Isbat

L’Institut supérieur des Beaux-arts de Tunis (Isbat) organise du 11 au 13 avril 2018, la première édition des “Journées de l’ISBAT” sous la thématique “Design et arts plastiques au service de l’entreprise”.

Placée sous le signe “L’ISBAT ‘engage”, cette première édition représente un événement unique pour découvrir les compétences des étudiants issus des différentes formations de Design et d’Arts Plastiques. Les trois journées sont également une opportunité pour échanger, partager et s’engager avec les différents acteurs de l’ISBAT et de l’Entreprise.

Un programme riche et varié de conférences, de séminaires et de workshops permettra au public de comprendre la stratégie de l’ISBAT et de voir son ouverture et son implication dans l’environnement professionnel, institutionnel, social et associatif.

Pendant ces trois journées, étudiants, équipes pédagogiques et équipes administratives seront présents pour informer sur les activités de l’ISBAT. Plus de 1 000 m² d’exposition seront ainsi accessibles pour tout savoir sur les différents diplômes en Design ainsi que les différents diplômes en Arts Plastiques.

Les journées de l’ISBAT s’articulent autour de trois axes de réflexion, répartis sur les 3 jours : Design, Art et Industrie, Design, Art et Technologie et Design, Art et Environnement.

En marge de l’événement seront organisées, une exposition pour marquer les 95 ans de l’ISBAT, des expositions des travaux d’étudiants de toutes les disciplines enseignées à l’institut pour mettre en valeur les compétences des étudiants et leur permettre de transmettre leur passion ainsi que des ateliers de démonstrations techniques .

L’Objectif de cet événement est de partager des contextes réflexifs et des objectifs communs entre l’Institut et l’Entreprise, découvrir la richesse et la diversité des formations en Design et en Arts Plastiques grâce à l’intervention des anciens diplômés de l’ISBAT.

Il s’agit également de s’engager dans des conventions de partenariats avec des organismes de nature différentes (Entreprises, Bureaux d’études, Sociétés, Universités, Ecoles, Instituts, Centres de formation professionnelle, Associations…) pouvant apporter de la valeur ajoutée aux étudiants et d’ouvrir les portes de l’Institut à une nouvelle approche de l’enseignement, en mettant en place des ateliers vivants, des séminaires et des workshops au profit des étudiants de l’ISBAT.