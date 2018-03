Tunisie : Le MI rappelle l’interdiction de circuler des poids lourds et des véhicules lents dans la capitale

Les camions chargés de plus de trois tonnes et demi ainsi que les véhicules lents sont interdits d’accéder à la capitale via les entrées sud, ouest et nord durant les heures de pointe, tient à rappeler le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, samedi, le département indique que cette mesure sera appliquée du lundi au vendredi de 06h30 à 09h00 et de 16h30 à 19h00 pendant le régime de la double séance.

L’objectif, précise le ministère, est de lutter contre l’encombrement du trafic routier pendant les heures de pointe dans la capitale.

L’interdiction de circuler concerne la route nationale n°1, l’autoroute Tunis-Sfax, l’entrée sud de la capitale, les routes nationale 3, 5 et 7, l’autoroute Tunis-Bousalem, l’entrée ouest de la capitale, en plus de la route nationale n°8 de l’autoroute Tunis-Bizerte et de la route régionale n°21 au niveau de l’entrée nord de la capitale.

A noter que l’interdiction pour les poids lourds et les véhicules lents d’entrer dans la capitale a été prise par la municipalité de Tunis depuis de 2004.