Les 16 projets finalistes de la Fondation Rambourg pour l’Art et la Culture 2018

Poursuivant son objectif de soutenir les jeunes artistes en devenir qui, malgré leur talent, ne bénéficient d’aucune plateforme publique de soutien, la Fondation Rambourg vient d’achever l’avant-dernière étape de sa 2ème édition du Prix Fondation Rambourg pour l’Art et la Culture. Les membres du jury du Prix ont, comme prévu, établi la première sélection des projets finalistes. 16 candidats ont été désignés pour participer à la sélection finale qui aura lieu le 2 juin 2018 à Tunis. Le lieu sera fixé ultérieurement.

Les Arts plastiques et visuels en tête de peloton

Après le lancement des candidatures, le site dédié au Prix a reçu près de 266 projets provenant de toutes les régions du pays. Le jury, composé de 11 éminents experts réunis le 24 mars, les a appréciés et comparés en toute liberté. Les critères de sélection ont été axés sur la créativité et sur l’impact potentiel de la future œuvre sur le tissu socio-économique.

Après délibérations, les examinateurs ont dévoilé les noms des 16 projets finalistes dans les catégories et sous-catégories fixées par le Comité de direction du Prix.

Ont été retenus :

– Arts plastiques et visuels

“Jaune comme le ciel” de Malek Gnaoui

“Les nuits de Sheherazade” de Ilyes Messaoudi

“Weld el ganarya” de Fakhri el Ghezal

“Passe muraille” de Wissem el-Abed.

– Ecriture cinématographique

“Il neige à Sidi Bou Said” de Fatma Cherif

“Bardo” de Intissar Belaid

“Khalti Bahija” de Faouzi Djemal.

– Ecriture littéraire

Traduction en dialecte tunisien du roman “L’étranger” d’Albert Camus de Dhia Bouselmi

– Ecriture théâtrale

“Cet Amour qui…” de Nejma Zghidi

“Echafi wa el afi” de Kamel Sghaier.

– Spectacles vivants

“Le jardin des amours” de Essia Jaibi

“Etterfes” de Hafedh Zallit

“Orientango” de Fatma Oussaifi.

– Industrie culturelle et numérique

“Amber” de Omar El Ouaer

“Jawhar” de Jawhar Basti

“Aroug/Racines” de Badreddine Dridi.

Un premier pas vers d’autres sources de financement

Les résultats de cette présélection ont d’ores et déjà été communiqués aux candidats.

Le 2 juin 2018, les 16 finalistes passeront devant ce même jury pour une présentation de 20 minutes de leur projet et un entretien de 15 minutes sous forme de questions-réponses.

Toujours sur la base d’un choix souverain et sans contestation de la part des candidats, le jury attribuera un Prix au meilleur projet dans chaque catégorie. En cas d’égalité du nombre de voix pendant la sélection des dossiers, la voix de la présidente du jury sera prépondérante.

La publication des résultats et la remise des Prix aux cinq lauréates auront lieu lors d’une cérémonie organisée par la Fondation à Tunis et dont la date et le lieu seront communiqués prochainement. Comme l’a expliqué Olfa Terras Rambourg, Présidente de la Fondation et Membre du Comité directeur du Prix : « Les 5 gagnants se verront octroyer une somme de 20 000 dinars en vue de stimuler la poursuite de leur démarche, notamment en matière de recherche d’autres sources de financement. »

A propos de la Fondation Rambourg et de la promotion l’Art et la Culture en Tunisie

Passionnée d’art et de culture, Olfa Terras Rambourg a créé avec son mari la Fondation Rambourg en 2011. Œuvrant au départ pour la promotion de l’art et la culture dans le monde entier, la Fondation décide, à partir de 2015, d’allouer la totalité de son budget à la Tunisie, faisant de la promotion de l’Art et la Culture en Tunisie un de ses axes majeurs. Selon Olfa Rambourg, la culture est un secteur économique gagnant et un domaine créateur d’emplois de qualité, qu’il ne faudrait certainement pas négliger dans le contexte économique actuel. Il est essentiel que tous les Tunisiens aient accès à la culture et qu’ils participent librement et sans discrimination à la vie culturelle du pays.