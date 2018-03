Première édition des Journées du Théâtre de la Cité : ” le jeudi théâtral ” à partir du 6 septembre 2018

La Cité de la culture a accueilli, mardi soir, le lancement de la première édition des Journées du Théâtre de la Cité, et ce, à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année.

A cette occasion et en présence d’hommes et de femmes de théâtre tunisien, le directeur du pôle du théâtre et des arts scéniques de la Cité de la culture, Mounir Argui a fait savoir que le pôle du théâtre s’occupe désormais des différentes manifestations théâtrales et des résidences au sein de la Cité de la Culture, en plus de la coordination avec les différents centres d’arts dramatiques et scéniques.

Les principaux objectifs du pôle, a-t-il mentionné, sont l’ouverture sur la scène théâtrale professionnelle mais aussi les amateurs, l’accueil et l’appui logistique des créations théâtrales, la diffusion des œuvres théâtrales, la formation et la création d’un laboratoire de recherche axé sur le théâtre tunisien.

” Le pôle a pour objectif aussi d’accueillir des représentations du théâtre du monde, d’établir des partenariats avec des festivals internationaux à l’instar du festival d’Avignon , en plus de l’organisation de festivals spécialisés à l’instar des Journées des centres d’art dramatique et scénique, des journées du théâtre de la jeunesse, et des journées du théâtre de l’enfance en collaboration avec le Centre national des arts de la marionnette ” a-t-il ajouté en révélant qu’une journée quotidienne sera consacrée au théâtre au sein de la cité chaque jeudi ” le jeudi théâtral ” à partir du 6 septembre 2018.

Accompagnés du luthiste Samih Mahjoubi, des artistes ont interprété les messages des 5 personnalités de théâtre choisis par l’UNESCO pour représenter les cinq continents, l’Asie (Ram Gopal Bajaj de l’Inde), le monde arabe (la libanaise Maya Zbib), l’Afrique (Were Were Liking de la Côte d’Ivoire), l’Amérique (la mexicaine Sabina Berman) et l’Europe (Simon Mcburney du Royaume Unis). Les extraits lus mettent en scène la perception des 5 metteurs en scène de l’état des lieux du 4ème art dans leurs pays et son rôle au sein de la société.

Dans le même contexte, et tout en décrivant une réalité ” menaçante ” en critiquant la classe politique, l’homme de théâtre, Fathi Akkari a appelé dans son message du Théâtre tunisien, les hommes et femmes de théâtre à s’unir. Il a, dans ce sens, rappelé l’importance de s’accorder ensemble pour l’élaboration de la loi relative à l’artiste, une loi nécessaire, a-t-il affirmé, pour la consolidation du statut des artistes tunisiens.

De son côté, le ministre des affaires culturelles Mohamed Zine El Abidine a mis l’accent sur le rôle de la Cité de la Culture comme lieu de libre expression et de création et comme une structure d’appui des différentes initiatives des artistes à travers les trois espaces destinés au théâtre : théâtre de l’Opéra, théâtre des régions et théâtre des jeunes créateurs.

Le ministre a, à ce propos, souligné que les espaces sont ouverts à tous les artistes sans exclusion en affirmant que la Cité de la culture permettra ” une plateforme publique ” pour tous les projets créatifs, les projets artistiques des villes et des régions.

La pièce ” Les veuves ” de Wafaa Taboubi primée lors des Journées Théâtrales de Carthage 2017 dans la catégorie du ” prix de la mise en scène ” a ouvert le bal de cette première édition des Journées du Théâtre de la Cité qui se poursuit jusqu’au lundi 2 avril 2018.

Deux ateliers de formation sont proposés au cours de cette première édition. Le premier en scénographie du 29 mars au 1 avril 2018, est dirigé par l’artiste libanaise Chadia Zeitoun Doughan . Le second atelier en dramaturgie et mise en scène sous le thème ” Passage de la tragédie grecque à la courte forme ” est encadré par le metteur en scène belge Michel Tanner du 28 mars au 01 avril 2018.