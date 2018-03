Tunisie – Municipales : Impliquer les agriculteurs des gouvernorats du sud dans les élections municipales

Une session de formation des formateurs dans les gouvernorats du sud (Médenine, Tataouine, Kébili) a démarré, samedi, à Zarzis (gouvernorat de Médenine), dans le but de mieux impliquer les agriculteurs dans les élections municipales.

Cette session axée sur la gouvernance locale, la décentralisation et les élections municipales, est inscrite dans le cadre du projet ” l’agriculteur décide ” lancé par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche et financé par l’International Republican Institute.

Des sessions similaires se tiendront dans les régions du centre et du nord-ouest, suivies de journées de sensibilisation destinées aux agriculteurs, aux jeunes et aux femmes rurales habitants dans les nouvelles zones communales.

L’International Republican Institute est une organisation à but non lucratif, basée à Washington et financée par le gouvernement fédéral des Etats-Unis d’Amérique. Elle œuvre à la promotion des libertés politiques et économiques, de la bonne gouvernance et des droits humains dans le monde.