Tunisie  : Lien entre l’individu qui distribue de l’argent et l’attaque contre les synagogues de Djerba

Près de 270 personnes ont été arrêtées durant la nuit du mardi 9 janvier suite aux manifestations nocturnes qui ont eu lieu dans les différentes régions de la Tunisie.

Plusieurs agents des forces de l’ordre, 43 agents au total, ont été blessés lors de ces affrontements.

Les manifestants sont âgés entre 14 et 17 ans. Ils ciblent les zones qui sont vides où se trouvent de commerces dans le but de voler. Les unités sécuritaires appellent les parents à être plus vigilants.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Kheifa Chibani, a déclaré qu’il ne s’agit pas d’affrontement entre la police et les manifestants, mais ces derniers s’attaquent aux forces de l’ordre pour que d’autres saccageurs puissent avoir le champ libre pour voler et saccager les différents lieux.

Un takfiriste à Nefza, classé très dangereux et qui est sous surveillance policière, est impliqué dans les différentes attaques et autres incendies dans la région. Et parallèlement, les unités sécuritaires ont arrêté deux takfiristes connus des services de police.

Quant à Sidi Bouzid, les manifestants ont attaqué un disjoncteur de la STEG pour plonger plusieurs rues dans le noir.

Khelifa Chibani ajoute même qu’un fonctionnaire, circulant à bord d’un véhicule administratif à Cité Ezzouhour à Kasserine, a été arrêté. Il avait en sa possession la somme de 2 mille dinars en coupure de 10 dt. Ce fonctionnaire a des liens avec ce qui s’est passé à la synagogue de Djerba., explique-t-il.

En somme, ces manifestations nocturnes sont des agissements criminels, conclut Chibani.