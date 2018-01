Tunisie : 40% des enfants parlementaires sont issus des régions rurales

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Néziha Labidi a indiqué, samedi, que 40% des enfants parlementaires sont issus des régions rurales.

Dans sa réponse à une question posée par le député, Bachir Lazzem (Mouvement Ennahda) sur la transparence des élections au sein du parlement de l’enfant et les moyens à même d’instaurer la discrimination positive, la ministre a ajouté que les enfants à besoins spécifiques sont également représentés dans ce parlement.

Lors d’une séance plénière, la ministre a souligné que les élections du parlement de l’enfant se déroulent dans la transparence totale et répondent aux normes requises, expliquant que les cinq candidats doivent être âgés entre 12 et 18 ans et avoir une moyenne supérieure à 14/20.

Elle a, par ailleurs, souligné l’importance d’œuvrer à protéger les enfants contre certains fléaux comme la consommation de stupéfiants, le suicide, le décrochage scolaire et l’addiction aux jeux vidéos, indiquant que 20 enfants tunisiens et algériens sont décédés à cause de ces jeux.

Labidi a, d’autre part, fait savoir que son département œuvre en collaboration avec le ministère de la justice, à réviser la convention relative aux droits de l’enfant et certaines autres lois, ajoutant que la Tunisie vient d’adhérer à la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.