Algérie : un bonbon en forme d’œil fait polémique

En Algérie, une polémique a éclaté autour d’une confiserie en forme de globe oculaire, destinée aux enfants. Des médecins et spécialistes de la santé ont tiré la sonnette d’alarme sur les dangers potentiels de ce produit, notamment en raison de l’absence d’étiquetage précisant sa composition et son origine. Le docteur Mohamed Kouach, spécialiste en santé publique, a exprimé ses inquiétudes, soulignant que la gélatine utilisée pourrait provenir d’os et de peaux d’animaux, y compris de prédateurs ou de porcs, ce qui représenterait un risque sanitaire majeur. Il a également remis en question la manière dont ces bonbons ont pu entrer sur le marché algérien sans contrôle rigoureux. Outre les préoccupations sanitaires, le médecin a critiqué l’aspect visuel du produit, estimant que son apparence macabre et inadaptée pourrait heurter la sensibilité des enfants. De son côté, le président de l’Organisation de protection des consommateurs a appelé au retrait immédiat de cette confiserie du marché, en raison du manque total d’informations sur son emballage, ce qui soulève de sérieuses préoccupations en matière de sécurité alimentaire.