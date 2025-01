Affaire du million de litres de carburants vers l’Albanie : le ministère de l’Industrie clarifie

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a réagi aux informations relayées par certains médias concernant une opération de contrebande d’un million de litres de carburants de la Tunisie vers la ville albanaise de Durrës. Dans un communiqué publié le jeudi 16 janvier 2025, le ministère a précisé que les données disponibles restent préliminaires en attendant la conclusion des enquêtes officielles. Après coordination avec les autorités concernées, il a été confirmé que les navires impliqués étaient des cargos transportant du ciment, et non des pétroliers. Par ailleurs, les quantités saisies concernent un dérivé pétrolier et non du pétrole brut. Le ministère a également souligné que l’exportation de pétrole brut est strictement réglementée et supervisée par les douanes tunisiennes, conformément aux normes internationales. De plus, les entreprises de distribution de carburants en Tunisie ne sont pas autorisées à exporter ces produits, qui sont exclusivement destinés au marché local et au ravitaillement des navires et avions.