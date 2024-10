MBC perd sa licence en Irak suite à un reportage

Le représentant du Comité de soutien aux journalistes en Irak, Salah Al-Zubaidi, a déclaré aujourd’hui, samedi 19 octobre 2024, à Mosaïque FM, que les violations des lois et règlements irakiens par la chaîne MBC ne sont pas nouvelles. Selon lui, cela reflète un manque d’engagement professionnel et éthique de la chaîne, malgré la connaissance de l’existence d’une audience favorable à la résistance irakienne et islamique. Al-Zubaidi a souligné qu’un récent reportage diffusé par MBC portait atteinte à la résistance islamique, provoquant l’indignation au sein de la société irakienne. Cet incident explique en partie l’incendie volontaire du siège de la chaîne à Bagdad et l’intrusion dans le bâtiment malgré une importante présence sécuritaire. Avant cet acte, de nombreuses voix sur les réseaux sociaux avaient exigé des excuses officielles, et la Haute Autorité des médias en Irak avait déjà mis en garde MBC contre la diffusion de contenus incitant à la violence et perturbant la paix sociale. En réponse, l’Autorité des médias et des communications a décidé d’annuler la licence de MBC en Irak et de suspendre ses activités suite à la diffusion de ce dernier reportage. Al-Zubaidi a ainsi exhorté les autorités irakiennes à restreindre les activités de la chaîne et à bloquer tout contenu contraire aux valeurs et aux normes sociales du pays.