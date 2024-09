Orages et pluies abondantes : prévisions météo pour le 28 septembre en Tunisie

Le samedi 28 septembre 2024, la Tunisie connaîtra des conditions météorologiques perturbées, selon l’Institut national de la météorologie (INM). Des nuages orageux feront leur apparition, accompagnés de pluies soutenues, notamment dans les régions du nord-ouest. Le Kef, Kasserine, Siliana, Kairouan et Sousse seront particulièrement touchés, avec des précipitations pouvant atteindre localement 40 mm. De plus, des chutes de grêle sont à prévoir dans certains endroits, ce qui pourrait entraîner des impacts significatifs sur les activités quotidiennes et l’environnement. Il est donc conseillé aux citoyens de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions climatiques.