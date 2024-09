Nabeul : suspension des cours dans deux écoles suite aux fortes pluies

Lundi, la déléguée régionale de l’Éducation à Nabeul, Olfa Ben Mahmoud, a annoncé la suspension temporaire des cours dans deux établissements scolaires en raison des fortes pluies qui ont touché plusieurs délégations de la région. Les écoles concernées sont une école primaire à Korba et l’école primaire Ibn Khaldoun au centre-ville de Nabeul. De plus, plusieurs établissements éducatifs à Kélibia et Menzel Temime ont été inondés. Les comités locaux de gestion des catastrophes sont intervenus pour évacuer l’eau de pluie et rétablir la situation.