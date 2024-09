4 arrestations dans l’affaire du drapeau turc à la SNCFT

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis a annoncé aujourd’hui, mercredi, dans une déclaration à Mosaïque FM, que le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant le drapeau turc hissé sur un bâtiment gouvernemental.

La sous-direction des affaires criminelles d’El Gorjani a été chargée de l’enquête. Après les premières investigations et auditions, quatre personnes ont été placées en garde à vue et une cinquième a été convoquée. Les recherches se poursuivent. Il est à noter que la vidéo en question montrait le drapeau turc flottant au-dessus d’un bâtiment appartenant à la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT). La direction générale de la SNCFT a présenté ses excuses pour ce qu’elle a qualifié de “faute” et a indiqué qu’une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident et prendre les mesures administratives et disciplinaires nécessaires.